مجلس هفتم به دنبال تعامل مناسب با خبرنگاران است// نشريات حرفه اي نقاط مثبت و منفي را با يكديگر منعكس مي كنند// مردم و خوانندگان روزنامه ها به اندازه كافي هوشيار هستند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كوهكن در پايان جلسه علني امروز مجلس در پاسخ به سوال مكرر خبرنگاران درباره اظهارات كوچك زاده نماينده تهران در زمينه مطبوعات كه واكنش خبرنگاران و برخي از نمايندگان را به دنبال داشته است گفت: معتقدم با مذاكره و گفت وگو مي توان اين مسائل را حل و فصل كرد.

كارپرداز فرهنگي هيات رييسه كه تاكيد مي كرد تا من هستم از هيچ نشريه اي شكايت نمي كنم ، ادامه داد: اين طبيعي است كه اگر در مطالب روزنامه، مطلبي خلاف واقع به نماينده اي نسبت داده شود ، وي مي تواند آن را تكذيب كند و طبق قانون مطبوعات روال قانوني لازم براي اين كار پيش بيني شده است.

وي افزود: ما در مجلس هفتم به دنبال يك فضاي اخلاقي مناسب و دوستانه با خبرنگاران هستيم و بنده به عنوان كارپرداز فرهنگي مجلس در صورت بروز حوادثي از اين قبيل، ابتدا تلاش مي كنم با مذاكره و گفتگو با طرفين پس از اصلاح آن مساله را حل و فصل كنم.

كوهكن خاطر نشان كرد: به عنوان يك حقوقدان در برخورد با اين گونه مسائل ابتدا اظهارات طرفين را مي شنوم و بعد تصميم مي گيرم و ديروز بعد از اينكه متوجه شدم كوچك زاده با خبرنگار روزنامه شرق مشاجره داشته، به دنبال گفتگو با آن خبرنگار بودم ولي متوجه شدم كه او از مجلس خارج شده و در روزنامه هم نتوانستم او را بيابم اما سخنان كوچك زاده را شنيدم.

كارپردازي فرهنگي مجلس تصريح كرد: من حقوقدان هستم اما به عنوان كارپرداز در جايگاه دادستان و يا داديار يا قوه قضاييه قرار نمي گيرم و هدفم اصلاح امور و ابهام زدايي است.

كوهكن در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او پرسيد آيا اقدام برخي مطبوعات با بزرگ نمايي اين گونه حوادث تخريب مجلس هفتم نيست، گفت: مردم و خوانندگان روزنامه ها به اندازه كافي هوشيار هستند و مي دانند اگر روزنامه اي دايم خبرهاي منفي از مجلس منتشر مي كند، از طريق رسانه هاي ديگر مثل صدا وسيما و ديگر روزنامه ها ، اقدامات مثبت مجلس هفتم را دنبال مي كند و طبيعتا از ديد مردم و مخاطبان آن نشريه زير سوال مي رود.

كارپرداز فرهنگي مجلس اظهار داشت: نشريات حرفه اي نقاط مثبت و منفي را با يكديگر منعكس مي كنند و ما نيز از نقد كارشناسانه عملكرد مجلس هفتم استقبال مي كنيم.

كوهكن در ادامه تذكر كوچك زاده نماينده تهران وعليخاني نماينده بويين زهرا را فاقد وجاهت قانوني دانست و گفت: اميدوارم با اصلاح آيين نامه داخلي مجلس ، تذكر آيين نامه اي به جايگاه اصلي خود كه همانا تذكر به نحوه اداره جلسه است، بازگردد.

وي افزود: نمايندگان بايد متوجه باشند اگر روزنامه اي چيزي مي نويسد ربطي به اداره جلسات مجلس ندارد.