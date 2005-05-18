۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۵۴

در وزارت كشور

جلسه شوراي راهبري و سياست گذاري انتخابات تشكيل شد

جلسه شوراي راهبري و سياست گذاري انتخابات با حضور اعضاي اين شورا در دفتر وزير كشور تشكيل شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"،  در اين جلسه ضمن بحث و بررسي پيرامون تقويت ساز وكارهاي سلامت انتخابات، اعضاي شورا نسبت به عدم تشكيل تعدادي از هيأت هاي اجرايي شهرستان ها به دليل رد صلاحيت تعداد زيادي از معتمدان توسط هيأت هاي نظارت و نيز عدم توجه هيأت هاي نظارت به جايگاه قانوني خود و مديران اجرايي ، ابراز نگراني كردند و مقرر داشتند كه پيگيري لازم براي حل مشكل به عمل آيد.

براساس اين گزارش، در جلسه شوراي راهبري و سياست گذاري انتخابات، به برنامه ريزي مناسبي كه در خصوص انتخاب نمايندگان فرمانداران و هيأت هاي بازرسي و تعيين بازرسان انجام گرفته است، اشاره و مقرر شد ضمن قدرشناسي از دست اندركاران برنامه ريزي ها، آموزش دقيق و همه جانبه آنان ادامه يابد.

همچنين در زمينه يافتن راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از استفاده احتمالي غيرقانوني كانديداها و هوادارانشان از امكانات دولتي و نيز ورود نيروهاي نظامي و انتظامي به فعاليت هاي انتخاباتي بحث و بررسي به عمل آمد و مقرر گرديد قوانين و مقررات مربوطه تعيين و براي كانديداها و هواداران آنان و ساير عوامل ذي ربط اطلاع رساني شود.
