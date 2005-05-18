هفدهمين سمينار جامعه ريخته گران ايران برگزار مي شود

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، هدف از برپايي اين سمينار شناخت نيازها و قابليت هاي صنايع ريخته گري ايران، شناخت توانايي هاي علمي و تحقيقاتي مراكز علمي و پژوهشي كشور در زمينه ريخته گري، ارائه دستاوردهاي تحقيقات كاربردي، گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت در زمينه ريخته گري و آشنايي با تحولات و آخرين يافته هاي صنعت در اين زمينه است.

همچنين در اين سمينار مقالات علمي پيرامون موضوعات فناوريها در صنعت ريخته گري، كنترل كيفيت، مهندسي ارزش و استانداردها، مديريت و ساماندهي در صنعت ريخته گري و شبيه سازي پديده ها و فرآيندهاي ريخته گري ارائه مي شود.

گفتني است، نمايشگاه دستاوردهاي صنعت ريخته گري نيز در حاشيه اين سمينار برپا خواهد شد.