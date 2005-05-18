2564 نفر داوطلب رياست جمهوري شده اند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، بيشترين تعداد ثبت نام كنندگان مربوط به دوره نهم است كه 1014 نفر نام نويسي كردند كه از اين تعداد 921 نفر معادل 83/90 درصد ثبت نام كنندگان مرد و 93 نفر معادل 17/9 درصد از آنان زن بودند و پس از آن، هشتمين دوره با 814 نفر نامزد انتخاباتي، بيشترين ثبت نام كننده را داشتند.



گفتني است در روز اول ثبت نام از داوطلبان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، 112نفر شامل 105مرد و 7زن، روز دوم 117نفر شامل 108مرد و 9زن، روز سوم 173نفر شامل 159مرد و 14زن، روز چهارم 163نفر شامل 149مرد و 14زن و در روز پنجم نيز 449نفر شامل 400مرد و 49 زن براي نام نويسي به وزارت كشور مراجعه كردند.



بنابر اين گزارش، كمترين تعداد شركت كنندگان مربوط به دوره سوم است كه 46نفر براي كانديداتوري رياست جمهوري نام نويسي كردند.