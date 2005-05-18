به گزارش خبرگزاري "مهر"، بيشترين تعداد ثبت نام كنندگان مربوط به دوره نهم است كه 1014 نفر نام نويسي كردند كه از اين تعداد 921 نفر معادل 83/90 درصد ثبت نام كنندگان مرد و 93 نفر معادل 17/9 درصد از آنان زن بودند و پس از آن، هشتمين دوره با 814 نفر نامزد انتخاباتي، بيشترين ثبت نام كننده را داشتند.
گفتني است در روز اول ثبت نام از داوطلبان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، 112نفر شامل 105مرد و 7زن، روز دوم 117نفر شامل 108مرد و 9زن، روز سوم 173نفر شامل 159مرد و 14زن، روز چهارم 163نفر شامل 149مرد و 14زن و در روز پنجم نيز 449نفر شامل 400مرد و 49 زن براي نام نويسي به وزارت كشور مراجعه كردند.
بنابر اين گزارش، كمترين تعداد شركت كنندگان مربوط به دوره سوم است كه 46نفر براي كانديداتوري رياست جمهوري نام نويسي كردند.
در 9 دوره ثبت نام براي انتخابات رياست جمهوري 2564 نفر داوطلب رياست جمهوري شده اند كه 1828 نفر آنان، داوطلب رياست جمهوري دوره هاي هشتم و نهم بوده اند.
