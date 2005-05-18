بيانيه نمايندگان مجلس در محكوميت اهانت آمريكا به مقدسات اسلام قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، متن كامل اين بيانيه بدين شرح است:

سردمداران كفر جهاني آمريكا و متحدانش هجوم وحشيانه صليبي را عليه اسلام و مسلمانان و كشورهاي اسلامي سامان داده كه از جمله آنهاست تجاوز نظامي به كشور اسلامي افغانستان و در اشغال داشتن سرزمين مقدس عراق و ترور و غارت و اهانت به مقدسات و اخيرا رفتار ناشايست نظاميان در شكنجه گاه گوانتانامو و اهانت به قرآن كريم كه خشم مسلمانان جهان را برانگيخته است.

ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با محكوم كردن اين جنايت و اهانت نابخشودني، مسلمانان جهان را به عكس العمل قاطع فرا مي خوانيم تا آمريكا و متحدانش بدانند امت بزرگ اسلام خود را در پاسداري از اسلام و ميراث وحي آسمان متعهد دانسته و تا پاي جان بر سر اين پيمان ايستاده و در مبارزه با منافع نامشروع سلطه گران از پاي نخواهد نشست.