۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۳۱

در پايان جلسه علني امروز

بيانيه نمايندگان مجلس در محكوميت اهانت آمريكا به مقدسات اسلام قرائت شد

در پايان جلسه علني امروز، بيانيه 160 نماينده مجلس در محكوميت آمريكا به جهت اهانت به مقدسات اسلام قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، متن كامل اين بيانيه بدين شرح است:

سردمداران كفر جهاني آمريكا و متحدانش هجوم وحشيانه صليبي را عليه اسلام و مسلمانان و كشورهاي اسلامي سامان داده كه از جمله آنهاست تجاوز نظامي به كشور اسلامي افغانستان و در اشغال داشتن سرزمين مقدس عراق و ترور و غارت و اهانت به مقدسات و اخيرا رفتار ناشايست نظاميان در شكنجه گاه گوانتانامو و اهانت به قرآن كريم كه خشم مسلمانان جهان را برانگيخته است.

ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با محكوم كردن اين جنايت و اهانت نابخشودني، مسلمانان جهان را به عكس العمل قاطع فرا مي خوانيم تا آمريكا و متحدانش بدانند امت بزرگ اسلام خود را در پاسداري از اسلام و ميراث وحي آسمان متعهد دانسته و تا پاي جان بر سر اين پيمان ايستاده و در مبارزه با منافع نامشروع سلطه گران از پاي نخواهد نشست.

کد مطلب 185069

