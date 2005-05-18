طرح توسعه شركت گسترش مواد مغناطيسي تابان نيرو رسما افتتاح شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" شركت گسترش مواد مغناطيسي تابان اولين و بزرگترين كارخانه توليد آهن رباهاي سراميكي و پودر مغناطيسي در ايران و خاورميانه مي باشد.

اين كارخانه در آبان 1381 توليد آزمايش خود را در زميني به مساحت 12 هزار متر مربع و يك سوله به مساحت 1300 متر مربع و با تعداد 30 نفر پرسنل شروع نمود و ظرفيت توليد خود را به توليد 100 تن قطعات مغناطيسي و حدود 200 تن پودر مغناطيسي رساند.

فاز دوم اين كارخانه با افزايش سرمايه با احداث سوله اي به مساحت 1200 متر مربع احداث گرديد كه با نصب كوره ي دوار ظرفيت توليد آن 250 تن پودر مغناطيسي در ماه رسيده است. و 5/3 ميليارد تومان در كارخانه مذكور هزينه شده است.

در حال حاضر شركت گسترش مواد مغناطيسي با داشتن دانش غني توليد آهن رباهاي سراميكي و با تلاش كارشناسان و متخصصين داخلي در اين رشته و با داشتن تعداد 70 نفر پرسنل، موفق به توليد قطعات صلب مغناطيسي شامل رينگ بلند گو، سگمنت موتورهاي DC، آهن رباي گيربكس پژو، بلوك مغناطيسي و پودر مغناطيسي جهت استفاده در واحدهاي مختلف صنعتي شده است.

لازم به ذكر است كه امروزه آهن ربا در صنايع گوناگون نظير صنايع هوايي، الكترونيك، خودرو، پزشكي، پتروشيمي، اتوماسيون و رباتيك، نيمه هادي ها و مخابرات به فراواني استفاده مي شود و در حال حاضر بيش از 60 درصد بازار آهن رباهاي دايمي را آهن رباهاي سراميكي شكل مي دهند و سالانه بيش از 2 ميليون تن آهن ربا در دنيا توليد مي شود.

60 درصد شركت گسترش مواد مغناطيسي متعلق به شركت تابان نيرو و 40 درصد آن متعلق به شركت گسترش مواد پيشرفته وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مي باشد.