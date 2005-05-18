احداث سه كارخانه ذغالشويي در زرند كرمان

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، مدير عامل شركت معادن ذغال سنگ كرمان گفت: كنسرسيوم مذكور در پي برگزاري مناقصه بين المللي از بين 21 شركت به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.

"علي صديقي فر" بهره گيري از فن آوري جديد را از جمله اهداف اصلي احداث اين كارخانجات بيان و تصريح كرد: فن آوري كارخانه ذغال شويي فعلي به دهه 60 اروپا بر مي گردد.

وي افزود: اين كارخانه با ظرفيت دو ميليون تن ذغال خام طراحي و ساخته شده بود و داراي راندمان وزني 53 درصد است كه امروزه مي توان با فن آوري جديد در حد مينيمم اين راندمان را به 60 درصد رساند

به گفته وي معادن ذغال سنگ زرند كرمان داراي ظرفيت توليد 950 هزار تن در سال مي باشد كه از ظرفيت اسمي آن هم كمتر است.