مسئوليت تامين امنيت شعب اخذ راي با نيروي انتظامي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، علي اوسط هاشمي در جلسه ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به ضرورت بازنگري در تعيين شعب اخذ راي خاطرنشان كرد: انتخاب مكان شعب بايد به گونه اي باشد كه دسترسي به آن به راحتي امكان پذير و در معرض ديد باشد.

وي افزود: استفاده از مراكز آموزشي ، ادارات، كارخانجات، مراكز ورزشي و مساجد براي تعيين محل اخذ راي در اولويت مي باشد.

اوسط هاشمي خطاب به فرمانداران حاضر در جلسه گفت: در تحويل اماكن عمومي براي تعيين شعب اخذ آراء، از پذيرش هر گونه شروط خودداري كنيد و در صورت بروز اين موارد، شعب را به اماكن ديگري انتقال دهيد.

هاشمي اظهار داشت : تعيين محل اخذ راي طبق قانون از اختيارات هيات اجرايي است و نبايد بخاطر برداشت خلاف واقع ديگران از حقوق قانوني خود فاصله گرفت.

معاون سياسي امنيتي استانداري تهران برابري نگاه به داوطلبان را به اعضاي ستاد و مجريان گوشزد كرد و گفت: حفظ بي طرفي، اجتناب از بكارگيري امكانات دولتي و عدم استفاده از موقعيتهاي اجتماعي به نفع كانديداي خاص، سلامت انتخابات را تضمين مي كند.

وي در خاتمه با اشاره به ضرورت پرهيز از يكسويه نگري در تاييد صلاحيت معتمدين انتخابات اظهار داشت: با نگرش همه جانبه مانع از مشاركت بي توقع مردم در تعيين سرنوشت خود نباشيم.

اوسط هاشمي گفت: هر ردي در تعيين صلاحيتها بايد دقيقا منطبق با قانون و ارائه دلايل قانوني محكم باشد.