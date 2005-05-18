تشكيل كميته ملي پيشنهاد اولويت ها و سياست هاي معرفي آثار مادي و معنوي فرهنگي

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، در جلسه شب گذشته شورا كه به رياست حجت الاسلام و المسلمين دكتر سيد محمد خاتمي تشكيل شد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين با تشكيل كميته ملي پيشنهاد سياست ها و اولويت هاي معرفي آثار مكتوب شخصيت هاي شاخص فرهنگي، علمي و هنري موافقت كرد.

اين كميته متشكل از نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس انجمن مفاخر ملي، رييس كتابخانه ملي ايران، نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، نماينده كميسيون ملي يونسكو، نماينده بنياد ايران شناسي، نماينده فرهنگستان هنر، نماينده سازمان صدا و سيما و نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.

طبق اين مصوبه، دبيرخانه كميته در انجمن مفاخر فرهنگي تشكيل خواهد شد و آيين نامه چگونگي فعاليت آن پس از تاييد اعضاء بايد به تصويب شوراي هنر برسد. در جلسه شب گذشته شوراي عالي انقلاب فرهنگي روساي دانشگاه هاي ايلام و صنعتي شيراز منصوب شدند، كه بر اين اساس دكتر محمد علي اكبري به عنوان رييس دانشگاه ايلام و دكتر جليل مقدسي به عنوان رييس دانشگاه صنعتي شيراز انتخاب شدند.

در پايان اين گزارش به نقل از اداره كل روابط عمومي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي،لازم به ذكر است شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيات موسس مجتمع بيوتكنولوژي ربع رشيدي پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را تصويب نمود.

مجمع بيوتكنولوژي ربع رشيدي اولين موسسه غير انتفاعي غير دولتي بيوتكنولوژي در كشور است كه با همكاري مراكز معتبر علمي ساير كشورها در ربع رشيدي شهر تبريز شروع به فعاليت مي نمايد و از سال تحصيلي جديد در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.

محور فعاليت اين موسسه بكارگيري تمام شيوه هاي آموزش و پژوهش در راستاي توليد محصولات بيوتكنولوژي بر اساس نيازهاي منطقه اي و كشوري است.