جشنواره فيلم دفاع مقدس متعلق به تمامي آحاد جامعه است

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر " احمد مسجد جامعي افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در راستاي برگزاري جشنواره فيلم دفاع مقدس از هيچگونه مساعدتي دريغ نكرده است.

اميدوارم مشكلات مديريتي اين جشنواره كه مربوط به خارج از وزارتخانه است رفع شود، تا اين جشنواره كه جايگاه خود را در فرهنگ و تقويم هنري كشور يافته، هرچه سريعتر با كيفيتي در خوربرگزار شود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به ارتقاي سطح كمي و كيفي جشنواره هاي فرهنگي كشور اشاره كرد و يادآور شد: جشنواره موسيقي ذكر و ذاكرين كه در استان گلستان برگزار شد نقش مهمي در ثبت نواهاي كهن موسيقيايي كشور و شناساندن اين نواها به مخاطبان دارد.

وي خاطر نشان كرد: نواهاي كهن موسيقيايي ايراني مظهر بخشي از تاريخ، فرهنگ و جغرافياي كشور است.

مسجد جامعي حوزه فرهنگ ايران را گسترده تر از حوزه سياسي كشور عنوان كرد و اظهار داشت: بايد تلاش كنيم تا ظرفيت هاي جديد فرهنگي كشور را در قالب ارتباط با كشورهاي همسايه تعريف كنيم.

وي به همكاري كشورهاي عضو اكو (آسياي ميانه) اشاره كرد و گفت: در نگاه جديد سعي شده تا جشنواره اكو با استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي استاني برگزار شود.