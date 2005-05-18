شهر گناه بار ديگر ميزبان سينما مي شود

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين فيلمسازخاطرنشان كرد كه هنوزبراي اعلام اسامي عوامل فيلم بسيارزود است اما بي ترديد دراين پروژه با " رابرت رودريگوئز " به همكاري مي پردازد.

شنيده ها حاكي ازاين است كه اين اثرنيزمانند نسخه نخست كاملا با شيوه پرده سبزساخته مي شود ومحصول مشتركي ازشركت فيلمسازي ديسني ووينستين به شمارمي آيد.

فيلم "شهر گناه" با شركت " بروس ويليس" بر اساس كتاب كميك "فرانك ميلر" ساخته شد ودرنخستين هفته اكران با فر وش 28 ميليون و100 هزاردلارمواجه شد.اين اثردربرگيرنده داستانهاي سه كتاب از" ميلر" است كه ازآن جمله مي توان به آثاري چون " شهرگناه " و" آن قتل بزرگ " اشاره كرد.





