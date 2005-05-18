تروريسم خوب ، تروريسم بد ؛ معاني جديد در فرهنگ لغت سياسي كاخ سفيد

خبرگزاري فرانسه گزارش داد بوش كه وعده داده است تا با تروريسم در هر شكل، مكان و زماني مبارزه مي كند با معضل پيچيده اي روبرو شده است . نحوه رفتار دولت بوش با "لوئيس پوسادا كاريلس" بمب گذار خطوط هوائي كوبا كه در حال حاضر در ايالت فلوريدا زندگي مي كند سياست مبارزه با تروريسم آمريكا را با چالش بزرگي روبرو ساخته است.

براساس اسنادي كه در هفته گذشته در آمريكا منتشر شد نشان مي دهد كاريلس 77 ساله كه دو ساعت پس از يك كنفرانس خبري پنهاني در ميامي دستگير شد با بمب گذاري كه در سال 1976 در خطوط هوائي كوبا صورت گرفت و طي آن 73 نفر كشته شدند در ارتباط بوده است.اين اسناد همچنين نشان مي دهد كه



سازمان اطلاعات مركزي آمريكا "سيا" در دهه 1960 ماهانه 300 دلار به كاريلس پرداخت كرده است كه حداقل از 1965 تا ژوئن 1976 براي آنها كار كند.

اين تروريست اخيراً به جرم تلاش براي قتل فيدل كاسترو رهبر كوبا در طول نشست رؤساي كشورهاي آمريكاي لاتين در سال 2000 به 8 سال زندان محكوم شده است كه در سال 2004 به سبب عذرخواهي به دستور رئيس جمهور پاناما مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد و اخيراً به ميامي در فلوريداي آمريكا ونزديك سواحل كوبا نقل مكان كرده است.

كاريلس تابعيت ونزوئلائي دارد و كاراكاس نيز خواستار استرداد وي شده است . كوبا نيز از آمريكا درخواست كرده است تا اين متهم را به خاطر بمب گذاري در سال 1997 در هتلهاي هاوانا كه بر اثر آن يك توريست ايتاليائي كشته شد، مسترد كند.

اين درحاليست كه واشنگتن تاكنون به بهانه اينكه به سيستم قضائي ونزوئلا وخود هوگو چاوز رئيس جمهور اين كشور، شك و ترديد دارد از استرداد اين تروريست سرباز زده و اعلام كرده است كه كاريلس را به كوبا تحويل خواهد داد.

"دن اريكسون" يك متخصص كوبائي در مؤسسه "گفتگوي بين كشورهاي آمريكائي " كه يك مؤسسه پژوهشي در واشنگتن است به خبرگزاري فرانسه گفته است:"دولت بوش و كاخ سفيد در شرايط بسيار دشواري قرار دارند و اين بدان سبب است كه نمي خواهند پوسادا كاريلس را به كشورهاي دشمن اعم از كوبا و يا ونزوئلا تحويل دهند اما بسيار واضح است كه اين مساله نمي تواند توجيهي براي نگهداشتن وي باشد و قابل پذيرش نيست كه اين متهم آزادانه در ميامي زندگي كند".

اين متخصص اعلام كرد:"مسلم است كه كاريلس از اينكه آمريكا او را تحويل خواهد داد نگران نمي شود به خاطر اينكه با مصاحبه محرمانه اي كه ترتيب داده بود خود را به كانون داغ اخبار سياسي وارد كرد و آمريكا هيچ گزينه ديگري جز دستگيري وي نداشت".

اريكسون افزود:"بطور واضح بهتر اين بود كه وي سعي كند دور از صحنه باقي بماند اما زماني كه به روي صفحه اول روزنامه آمد ديگر نگهداشتن وي غير ممكن است".

تاكنون مقامات آمريكا اظهار مي داشتند كه از مكان دقيق پوسادا كاريلس اطلاعي ندارند و از اينكه به وي عنوان و لقب تروريست بدهند طفره مي رفتند.

به نظر "ويليام راجرز" معاون وزير امور خارجه اسبق آمريكا در امور بين كشورهاي آمريكائي هزينه هاي استرداد كاريليس كم و ناچيز نيست.

اين در حالي است كه تحليلگران بر اين باورند كه هرگونه استنكاف آمريكا از استرداد اين متهم براي غرب به اين معنا خواهد بود كه واشنگتن تا زماني با تروريسم همراه است كه عليه كشورهاي دشمن بكارگزفته شده و از آن بهره برداري شود.

"فيليپ پيترز" يك متخصص كوبائي در مؤسسه "لگزينگتون" مي گويد:"اگر آمريكا كاريلس را مسترد نكند پيام بسيار مخربي را ارسال خواهد كرد و دنيا اين تصميم را به دلائل انتخاباتي قلمداد خواهند كرد".

وي افزود:"اگر با كاريلس به عنوان يك مظنون به اعمال تروريستي ، رفتار نشود به مردم كوبا اين پيام را خواهد رساند كه در حاليكه آمريكا در كنار دموكراسي ايستاده است در همين زمان نيز يك گروه اقليت تبعيدي را كه مي خواستند شهروندان كوبائي را براي رسيدن به اهدافشان بكشند در خود جاي داده است".

سؤالي كه اريكسون در اينجا مطرح مي كند اين است كه آيا آمريكا واقعاً تروريسمي را كه عليه كوبا صورت مي گيرد بطور اساسي با ساير انواع تروريسم كه آمريكا با آنها در جنگ است، متفاوت مي داند؟

وي مي گوي:بنظر مي رسد تاكنون جواب "بلي" بوده است.

اين نكته را بايد اشاره كرد كه مساله اخير تبديل به يك مساله جنجالي و و مچ گيري در رابطه با تقابل آمريكا و كوبا شده است بطوريكه در سال جاري چندين بار كاسترو ، بوش را به حمايت از تروريسم متهم كرد.