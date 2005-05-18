نگارخانه ها مي توانند موزه هاي كوچك محلي باشند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" قباد شيوا، گرافيست در پاسخ به پرسش ستاد خبري پنجمين نمايشگاه سالانه نگارخانه ها و ميراث فرهنگي، با بيان اين مطلب گت: به عقيده من اگر تعدادي از اشياي تاريخي را با حفظ ضوابط لازم در نگارخانه هاي سطح شهر به نمايش در آوريم، تاثيري مثبت و عميق بر مردم خواهد گذاشت. تعدادي از گالري ها مي توانند به هنرهاي مدرن بپردازند و تعدادي ديگر به مدت يك تا دو هفته اشياي تاريخي، باستاني موزه ها را به نمايش در آوردند، به اين ترتيب مردم به دين موزه ها تشويق مي شوند و از چگونگي نگهداري و احترام به اين اشيا آگاهي مي يابند".

او همچنين با اشاره به اهميت اطلاع رساني در چنين فعاليت هايي گفت: در تمام كشورهاي دنيا كارهاي كوچك و كم اهميت با اطلاع رساني وسيع و صحيح به فعاليتي پر مخاطب بدل مي شود، اما در ايران كارهاي بزرگ به دليل بدون اطلاع ماندن مردم ناكام مي ماند، نبايد چنين اتفاقاتي در مورد نمايشگاه هاي هماهنگ نگارخانه ها ميراث فرهنگي بيفتد".

پنجمين نمايشگاه سالانه نگار خانه ها و ميراث فرهنگي امسال براي پنجمين بار متوالي انجام مي شود. به اين ترتيب نگارخانه هاي سطح تهران در عملي هماهنگ آثاري هنري را به نمايش در مي آورند كه با تاريخ هنر ايران گره خورده است.

اين نمايشگاه ها در هفته بزرگداشت ميراث فرهنگي كه از 28 ارديبهشت آغاز مي شود، برپا خواهد شد.