نگارخانه ها با همكاري هماهنگ تاثيرگذارتر مي شوند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"مسعود شجاعي، رييس خانه كاريكاتور ايران با بيان اين مطلب به ستاد خبري پنجمين نمايشگاه سالانه نگارخانه ها و ميراث فرهنگي، گفت: بطور كلي نهادينه كردن يك اتفاق و منسجم كردن آن در حوزه هنر لازم و شايسته است و ادامه يافتن صحيح اين روند، بستري مناسب براي وقوع اتفاقات بهتر را هم فراهم مي آورد.

او با تاكيد بر اجراي صحيح چنين برنامه هايي گفت : "در اين شرايط بايد به گونه اي عمل شود كه دو طيف نگارخانه دار و هنرمند در جريان و كوران رويدادها به گونه اي درست در كنار هم قرار گيرند تا تاثيري مضاعف بر جامعه داشته باشند".

اين كارشناس، با اشاره به عملكرد هماهنگ گالري ها در عرض يك مدت كوتاه گفت : "هنگامي كه همه در يك راستا عمل مي كنند، فضاي مقايسه پديد مي آيد و به اين ترتيب مي توان رقابت را ايجاد كرد. چنانچه اين فعاليت همراه با رقابت باشد، عرصه نگار خانه داري در كشور را با تحول روبرو و از ركودهاي كم خارج مي كند."

شجاعي معتقد است اگر اين گونه فعاليت ها ادامه يابد به تدريج نوعي ساماندهي پديد مي آيد و به زودي شاهد اتفاقات موثرتري در عرصه فرهنگ خواهيم بود. همچنين در اين شرايط امكان بروز و ظهور چهره هاي جوان، گمنام و در عين حال پر استعداد فراهم مي شود. رييس انجمن كاريكاتور ايران با اشاره به نبود تشكل هماهنگ ميان گالري ها گفت: "اين برنامه ها شايد در آينده اي نه چندان دور از مسير ايجاد هماهنگي ميان نگارخانه ها به خلق تشكلي هماهنگ ميان اين قشر بيانجامد و در اين صورت نگارخانه ها مي توانند به شيوه بهتري به حل و فصل امور بپردازند".

شجاعي با تاكيد براين كه نوع ارائه آثار در بر پايي برنامه هاي هماهنگ مهمترين شاخصه است گفت : "اگر ارائه آثار درست مثل گذشته انجام شود و اطلاع رساني در حركات هماهنگ جمعي مشابه حركاتي انفرادي باشد، هيچ تاثيري بر جامعه نخواهد داشت و هيچ توجهي به سوي اتفاق ياد شده جلب نخواهد شد".