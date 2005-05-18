روزنامه شرق ارگان حزب كارگزاران نيست//هاشمي در ياران خود تجديدنظر خواهد كرد//بازگشت هاشمي، بازگشت به گذشته نيست//معلوم نيست چه كسي رييس جمهور مي شود

وي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، از "حزب كارگزاران سازندگي" به عنوان "يك حزب واقعي" ياد كرد و ادامه داد : موسسان اين حزب، سياست مداران دلسوز نظام و معتقد به توسعه كشور هستند كه در همه مراحل حساس كشور در صحنه حضور داشته اند و برخلاف تصور رايج، هدف آنها از تاسيس كارگزاران، فراهم كردن زمينه فعاليت هاي اقتصادي نبوده است.

سجاديان افزود : اين حزب در سراسر كشور فعاليت دارد و اگرچه تاكنون كنگره رسمي برگزار نكرده، در عين حال جلسات فراگير و ميتيتنگ هاي زيادي برگزار كرده است و علت آنكه برخي مواقع فعاليت احزاب محدود مي شود، آن است كه فرهنگ تحزب در كشور نهادينه نشده است.

اين روزنامه نگار با بيان اينكه "حزبي كه دنبال قدرت نباشد، نمي توان عنوان حزب را بر آن گذاشت"، تصريح كرد : حزبي موفق است كه بيشترين كرسي عرصه مديريت اجرايي را به خود اختصاص دهد و انديشه هاي خود را در فرهنگ مديريت كشور نهادينه كند.

سجاديان در خصوص نحوه تعامل ديروز و امروز حزب كارگزاران سازندگي با هاشمي رفسنجاني اظهار داشت : افراد، حزب نيستند و ممكن است برخي اعضاي يك حزب رفتاري مغاير با خواسته ها و ديدگاه هاي حزب متبوعشان داشته باشند، اما براي بررسي مواضع و عملكرد يك حزب، بايد ارگان و بيانيه هاي رسمي حزب را بررسي كرد.

وي در عين حال با تاكيد بر اينكه "حزب، كاملا شورايي اداره مي شود" خاطرنشان كرد : اينگونه نيست كه چون گفته مي شود كارگزاران سازندگي فرزندان معنوي هاشمي رفسنجاني هستند، بايد بر اساس ديدگاه هاي وي رفتار كنند.

سجاديان اضافه كرد : هاشمي رفسنجاني از اركان نظام است و اگر كارگزاران سازندگي از وي حمايت مي كند، به خاطر آن است كه به وي اعتقاد دارد، اما اگر هاشمي به گونه اي رفتار كند كه اين اعتماد از كارگزاران سلب شود، نه تنها اين حزب بلكه شايد رهبري هم از وي حمايت نكند.

مدير مسوول روزنامه در آستانه انتشار "كارگزاران"، در ادامه متذكر شد كه "روزنامه شرق، ارگان حزب كارگزاران سازندگي نيست و اين حزب، ديدگاه هاي خود را صرفا از طريق بيانيه ها و ارگان رسمي خود منتشر مي كند".

حزب كارگزاران سازندگي داراي دو ارگان مطبوعاتي است كه يكي از آنها روزنامه "كارگزاران" و ديگري دو هفته نامه "نداي سازندگي" است.

سجاديان در خصوص مولفه هاي روزنامه رسمي كارگزاران اظهار داشت : ما به موفقيت روزنامه مي انديشيم و معتقديم روزنامه اي موفق خواهد بود كه بتواند در افكار عمومي نفوذ كرده و با شناخت نيازهاي مردم و تلاش براي پاسخگويي به آنها موثر باشد.

وي با تاكيد بر اينكه "افكار عمومي و قدرت همواره به نقد رويكرد دارند" خاطرنشان كرد: در صورتي كه هاشمي رفسنجاني به عنوان رييس جمهور آينده انتخاب شود، "كارگزاران" در صورت لزوم به صورت علمي و منطقي، عملكرد وي را نقد و بررسي خواهد كرد تا از يك سو به رشد و تعالي دولت او كمك كند و از سوي ديگر ماندگار شود.

مدير مسوول ارگان رسمي حزب كارگزاران سازندگي با تاكيد بر اينكه تحريريه روزنامه كارگزاران مشخص نشده است، تا مانع استفاده از نيروهاي كارآمد در عرصه رسانه ها شود، زمان مناسب براي انتشار اين روزنامه را هنگامي دانست كه زمينه هاي آن از نظر بودجه، نيروي انساني و ساير الزامات مربوطه فراهم شده باشد.

استاد علوم اجتماعي دانشگاه هاي تهران در بخش ديگري از گفت وگو با اشاره به مساله جهاني شدن، انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري را مهم ارزيابي كرد و گفت : هاشمي رفسنجاني 10 سال پيش توسعه همه جانبه را در كشور پايه گذاري كرد و امروز اجتناب از آن به معناي نابودي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور است.

سجاديان با بيان اينكه "امروز نمي توان مسايل كشور را با قوه قهريه در عرصه جهاني حل كرد، بلكه بايد رييس جمهوري عاقل و دانا، مقتدر و داراي مقبوليت اجتماعي و مشروعيت بين المللي كه مي تواند مشكلات داخلي و خارجي را رفع كند، انتخاب كرد"، از ملت خواست براي تداوم روند توسعه همه جانبه كشور و رسيدن به سعادت و پيشرفت، هاشمي رفسنجاني را به رياست جمهوري برگزينند.

وي بازگشت هاشمي رفسنجاني به عنوان يك كانديداي اصلح به عرصه مديريت اجرايي كشور را بازگشت به گذشته ندانست و افزود : هاشمي تجربيات را نمي آزمايد و با اعتقاد به فقه زمان و مكان، شرايط روز و تحولات جهان و كشور را به درستي درك مي كند و مطمئنا كشور را به دوران قبل باز نمي گرداند.

اين روزنامه نگار ادامه داد: او با آگاهي از مطالبات ملت، قطعا در آرايش نيروها و ياران خود تجديد نظر خواهد كرد و با استفاده از همه نيروهاي موجود در كشور بر اساس شايسته سالاري تلاش مي كند كه مسير توسعه همه جانبه و پيشرفت را بپيمايد و در غير اين صورت شكست خواهد خورد.

سجاديان از هاشمي رفسجاني با عنوان اسطوره اي ياد كرد كه مورد احترام و اعتماد همه دلسوزان انقلاب اسلامي از امام راحل (ره) تا كنون بوده است و ابراز عقيده كرد: در انتخابات آينده، از ميان كانديداهاي موجود كه تعداشان كم تر از انگشتان يك دست خواهد بود، تنها يك نفر به عنوان رقيب اصلي هاشمي رفسنجاني در اين عرصه باقي خواهد ماند.

به اعتقاد مدير عامل موسسات غير دولتي فرهنگي و هنري ايران كه پيش از اين حمايت خود را از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري اعلام كرده است، رقيب اصلي هاشمي در اين عرصه را در درجه اول "احزاب غير مستقل" و در مرتبه بعد "افكار سنجي ها" تعيين خواهند كرد.

سجاديان با تاكيد بر اينكه "مردم با درك درست از شرايط فعلي كشور، منطقه و جهان در مرحله اول انتخابات، سرنوشت آن را رقم خواهند زد" گفت كه "اگر چه هاشمي رفسنجاني در صدر نظر سنجي ها قرار دارد، اما در عين حال معلوم نيست كه چه كسي رييس جمهور مي شود".

مدير مسوول "نداي سازندگي" در خصوص ستاد انتخابات هاشمي رفسنجاني نيز تاكيد كرد كه ستاد وي در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري با انتخابات گذشته متفاوت است و اعضاي آن از هسته مركزي حزب كارگزاران سازندگي نيستند و كساني كه در اين ستاد فعاليت مي كنند، افراد دلسوزي هستند كه با احزاب نسبت ندارند و هاشمي را دوست دارند و صرفا براي او تبليغات مي كنند.

شايان ذكر است مشروح اين گفت وگو در روزهاي آينده منتشر خواهد شد.