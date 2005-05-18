آنها كه مي گويند انتخابات را تحريم كنيد، چه برنامه اي براي بعد از تحريم دارند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته خبر و اطلاع رساني دفتر مركزي دكتر مصطفي معين، دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي در جمع دانشجويان دانشگاه علوم و فنون كشاورزي اهواز گفت: شايد هدف كساني كه امروز براي بهبود وضعيت كشورشان تلاش ميكنند رسيدن به دموكراسي باشد ولي به هر حال در كشور ما، به دليل فقدان زيرساختهاي لازم دستيابي به دموكراسي مشكل است.
محمدرضا خاتمي در ادامه افزود: براي سنجش دموكراتيك بودن جامعه شاخصهايي وجود دارد كه با به كار بردن آنها ميشود فهميد چه حركتهايي براي رسيدن به حد مطلوب و مورد نظر دموكراسي لازم است و كانديداها براي تحقق اين شاخصها چه برنامههايي دارند.
وي با توجه به گفتههاي كساني كه از آغاز اعلام كردهاند؛ انتخابات دوره نهم رياست جمهوري را تحريم ميكنند گفت: بر فرض كه درست ميگوييد، فرض ميكنيم ما هم قبول كردهايم، خب، حالا بگوييد بعد از تحريم چه برنامهاي داريد؟
نماينده مردم تهران در مجلس ششم با اشاره به تجربه اصلاحات در دولت خاتمي گفت: در بخشي از عملكردمان، فقدان ساختارهاي اجتماي باعث شد با وجود توفيقات در دولت اصلاحات به آنچه مطلوبمان بود، نرسيم. ولي در عين حال در صورت پيروزي اصلاحطلبان قصد داريم سازمانهاي غير دولتي را تقويت كنيم و معتقديم با گسترش اين گونه سازمانها دستاوردهاي اصلاحات نهادينه ميشود .
وي همچنين با اشاره به ضرورت همراهي افكار عمومي با جريان اصلاحات گفت : در تجربه بزرگي مثل مشروطه عدم همراهي افكار عمومي باعث شد تا ديكتاتوري مثل رضا خان از دل يك جنبش آزاديخواه و اصلاحطلب بيرون بيايد.
نايب رئيس مجلس ششم درباره عملكرد اقتصادي دولت اصلاحات گفت: با توجه به آمارهاي موجود و نرخ رشد اقتصادي بالا در 8 سال گذشته ميتوان گفت؛ دولت اصلاحات در مباحث اقتصادي موفق بوده است و در صورت پيروزي در انتخابات اين سياستهاي اصلاحي در بخش اقتصادي را دنبال خواهيم كرد.البته در اين دوره قصد داريم، با نگاه علميتر و كارشناسيتر به حوزه اقتصاد بپردازيم.
وي در توضيح «دفاع از حقوق اقليتها» در دولت احتمالي اصلاحطلبان گفت: اكنون در عراق، رئيس جمهور يك كرد سني است كه مرجع شيعيان از وي حمايت ميكند و هيچ مشكلي هم پيش نميآيد. ما معتقديم چنين اقداماتي در ايران در جهت حفظ انسجام، امنيت و وحدت ملي ضروري است و در صورت پيروزي احتمالي با وجود محدوديتهاي قانوني و فشارها، از همكاري اقليتها استقبال و دفاع خواهيم كرد.
محمدرضا خاتمي :
آنها كه مي گويند انتخابات را تحريم كنيد، چه برنامه اي براي بعد از تحريم دارند
محمد رضا خاتمي، شركت فعال، سكوت و تحريم را سه راه پيش روي حاميان دكتر مصطفي معين خواند و افزود: قصد شركت فعال در انتخابات را داريم ولي اگر كانديدايمان رد صلاحيت شود، در انتخابات شركت نخواهيم كرد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از كميته خبر و اطلاع رساني دفتر مركزي دكتر مصطفي معين، دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي در جمع دانشجويان دانشگاه علوم و فنون كشاورزي اهواز گفت: شايد هدف كساني كه امروز براي بهبود وضعيت كشورشان تلاش ميكنند رسيدن به دموكراسي باشد ولي به هر حال در كشور ما، به دليل فقدان زيرساختهاي لازم دستيابي به دموكراسي مشكل است.
نظر شما