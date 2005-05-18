به گزارش خبرگزاري "مهر" ، مهندس حسن بيادي كه در مسجد امام حسن مجتبي(ع) شهركرد و در جمع اعضاي ستاد مردمي و خودجوش استقبال از كانديداتوري دكتر محمود احمدينژاد سخن ميگفت، تصريح كرد : جناحهاي سياسي حق ندارند شعار همبستگي ملي را به همبستگي جناحي تفسير غلط كرده مشاركت عمومي در انتخابات رياست جمهوري را كاهش دهند.
وي با تأكيد بر اين كه در طول تاريخ انقلاب، همواره اقتدار نظام سير صعودي داشته و هيچ كس اجازه تخريب و تضعيف دستاوردها و توانمنديهاي نظام را ندارد گفت : زماني كه اول انقلاب ما در برخي زمينهها به آمريكا نياز داشتيم او با ما قطع رابطه كرد و با حمله نظامي در طبس، 8 سال جنگ تحميلي عراق و حصر اقتصادي به مقابله با جمهوري اسلامي پرداخت. اما اكنون به بركت حضرت امام زمان(عج) و رهبري خردمندانه و همت و غيرت ملت رشيد ايران همه چيز داريم آمريكا از طريق ايادي خود دنبال برقراري رابطه با ماست. اوايل جنگ تحميلي بيشتر رزمندگان طرز كار خمپاره را هم نميدانستند اما امروز موشكهاي پيشرفته دوربرد ميسازيم. دشمنان ما امروز از رشد دانش هستهاي ايران دق كردهاند و احساس خطر ميكنند، جوانان ما در تمام المپيادهاي جهاني رتبههاي اول تا پنجم را به خود اختصاص ميدهند، پيش ااز انقلاب روزي 2 كتاب چاپ ميشد، الان روزانه فقط 150 كتاب جديد انتشار مييابد، قبل از انقلاب مدرسه به تعداد كافي نداشتيم. الان سر تا سر ايران پر از دانشگاه شده است كه دانشگاه آزاد هم يكي از دستاوردهاي افتخارآميز نظام در اين زمينه است و كسي حق تخريب و تضعيف آن را ندارد.
عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي همچنين افزود : البته قبول داريم كه ايرادها و اشكالهايي نيز وجود داشته كه عمده آن در بخش اداري است و معتقديم انقلاب و تحول اداري يك ضرورت است.
بيادي شركت در انتخابات رياست جمهوري را نماد مشاركت عمومي و همبستگي ملي دانست و گفت : اصل قضيه اين است كه همه بايد به پاي صندوقهاي رأي برويم و تفاوتي هم ميان رأي دادن به اين كانديدا يا آن كانديدا وجود ندارد، رأي دادن به هر كس كه شوراي نگهبان تأييد كند موجب افزايش اقتدار ملي است.
وي تصريح كرد : وحدت رمز اقتدار نظام اسلامي و روح حاكم بر انقلاب است و به طور قطع هر كدام از كانديداهاي مورد تأييد شوراي نگهبان رأي بياورد، همه از او حمايت خواهند كرد.
عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي دولت شهيد رجايي را نمونه دولت اسلامي معرفي كرد و گفت : شهيد رجايي حدود يك سال نخستوزير و حدود يك ماه رئيس جمهور بود اما در همين مدت كوتاه به دليل صداقت در گفتار و سلامت در عمل در تاريخ ايران ماندگار شد.
بيادي در پاسخ به اين كه آيا دكتر احمدينژاد تا پايان در عرصه رقابت انتخابات رياست جمهوري خواهد ماند يا نه و نيز دلايل حمايتهاي آبادگران از وي گفت : امروز نيروهاي آبادگر كه خود را خدمتگزار مردم ميدانند آمادگي دارند بار ديگر خاطره دولت شهيد رجايي را زنده كنند لذا با توجه به ويژگيهاي مورد نظر براي حمايت از كانديداهاي رياست جمهوري بهترين گزينه از ميان افراد موجود، دكتر احمدينژاد ميباشند.
وي افزود : از ديدگاه آبادگران ، كانديداي رياست جمهوري بايد ويژگيهايي همچون كارآمدي، سادهزيستي، پاكدستي، صداقت در گفتار، سلامت در عمل و مديريت تحولگرا با تفكر بسيجي داشته باشد.
بيادي برخي اختلافات كانديداهاي اصولگرا را ناشي از مداخله بيش از حد اطرافيان دانست و تصريح كرد : افراد مطرح فعلي بهتر است اجازه مداخله به اطرافيان ندهند و با توجه به وجوه مشتركي كه دارند خودشان با هم به تفاهم برسند.
بنابراين گزارش مهندس حسن بيادي كه به دعوت ستاد مردمي و خودجوش استقبال از كانيداتوري دكتر احمدينژاد به شهركرد سفر كرده بود، پس از ديدار با نماينده وليفقيه در استان چهارمحال و بختياري و امام جمعه شهركرد حضرت حجتالاسلام والمسلمين حاج آقا ناصري با حضور در گلزار شهداي شهركرد ياد و خاطره شهداي دفاع مقدس را گرامي داشت.
بيادي عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي:
كانديداي "آبادگران" بايد كارآمد ، سادهزيست و مديري تحولگرا و بسيجي باشد
عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي گفت : شوراي نگهبان فصلالخطاب در انتخابات و حافظ اجراي صحيح قانون اساسي است و رأي دادن به هر يك از كانديداهاي مورد تأييد شوراي نگهبان، رأي به جمهوري اسلامي است.
