احمدي نژاد بدون ترديد تا آخر در صحنه باقي مي ماند // مخالفتها و تبليغات مسموم ، ريشه در همساز نشدن شهردار تهران با برخي از گروهها و جريانهاي سياسي دارد

محمود احمدي نژاد ، مسعود زريبافان و ابوالحسن فقيه - جمعه 84.2.23 وزارت كشور

دكتر ابوالحسن فقيه در اين زمينه به خبرنگار سياسي "مهر" گفت: دكتر احمدي نژاد صاحب فكر و انديشه آبادگرانه است و هدف او از ورود به عرصه انتخابات، برد و باخت يا دستيابي به توافقات با احزاب و گروهها براي تصاحب يك منصب يا بخشي از قدرت نيست.

وي افزود: در ميان نامزدهاي شاخص رياست جمهوري، دكتر احمدي نژاد تنها فردي است كه حضور خود در انتخابات را در آخرين لحظات و در زمان ثبت نام اعلام كرد و بدون ترديد تا آخر نيز در اين صحنه باقي خواهد ماند. از نظر وي، انتخابات عرصه بازيهاي سياسي يا بروز تمايلات شخصي نيست بلكه صحنه اي براي خدمت به مردم ، اسلام و انقلاب است.

وي تاكيد كرد كه شهردار تهران پس از بررسيهاي دقيق و همه جانبه و در پاسخ به يك خواست مردمي و براي انجام وظيفه، خود را نامزد نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كرده است و در اين مسير هرگز به مردم پشت نخواهد كرد.

فقيه گفت: شهردار تهران با خدمات ايثارگرانه خود در مديريت شهري تهران، به دو مفهوم اصيل و بسيار مهم "مي شود" و "مي توانيم" معنا بخشيد و به تجربه ثابت كرد كه انديشه اي جز خدمت خالصانه، عالمانه و مجدانه به مردم در سر ندارد.

اين عضو ستاد انتخاباتي دكتر احمدي نژاد، همچنين تصريح كرد كه مخالفتها و تبليغات مسموم عليه شهردار تهران ريشه در همساز نشدن وي با برخي از گروهها و جريانهاي سياسي مدعي دارد.

وي افزود: ميثاق دكتر احمدي نژاد با مردم مبتني بر صداقت در گفتار، سلامت در عمل و فداكاري و خدمت گزاري براي مردم است و به لطف الهي تاكنون بر اين مشي و منش استوار بوده است.