بيش از 4 ميليون برگه تعرفه اخذ راي براي استان خراسان رضوي پيش بيني شده است

جهرمي رييس ستاد انتخابات استان خراسان رضوي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد، ضمن بيان اينكه وزارت كشور تعرفه ها را به صورت متمركز چاپ مي كند و سهميه درخواستي ما بيش از چهار ميليون ونيم برگه تعرفه اخذ راي است، اظهار داشت : اين ميزان سهميه معمولا يك ونيم برابر ميزان مورد نياز در كل استان است.

پژوهش جهرمي در خصوص تعداد شعب اخذ راي در استان خراسان رضوي ضمن بيان اينكه مسئوليت تعيين تعداد شعب بر عهده هياتهاي اجرايي اصلي و فرعي در شهرستانها مي باشد، گفت: پيش بيني ما اين است كه جمعا 2648 شعبه ثابت و سيار در سطح خراسان رضوي داشته باشيم .

وي ادامه داد: از اين تعداد، 1330 شعبه ثابت شهري ، 119 شعبه سيار شهري مي باشد و 1354 شعبه روستايي خواهيم داشت كه از اين تعداد 396 شعبه ثابت و 958 شعبه سيار مي باشد كه در 27 خرداد با استقرار در شعب، آراء هموطنان را اخذ خواهند كرد.



جهرمي در خصوص تعداد هياتهاي اجرايي استان گفت : پيش بيني ما اين است كه قريب به 20 هزار نفر عامل اجرايي اعم از اعضاي هياتهاي اخذ راي، هياتهاي اجرايي، بازرسي و عوامل امنيتي و نمايندگان فرمانداري در سطح استان خراسان دست اندركار برگزاري انتخابات خواهند بود.