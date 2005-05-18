مديريت فانتزي راه حل عبور از بحران نيست

ران كلمن ازبزرگترين مديران اروپا دركتاب 525 راه براي موفقيت مي نويسد:" تحت تاثيرمديران افسانه اي كه درفيلمهاي سينمائي يا تلويزيون بي درنگ تصميم مي گيرند، قرارنگيريد. مديران موفق اينچنين رفتارنمي كنند. به اين كارمديريت پويا نمي گويند، بلكه اين يك مديريت فانتزي است. تصميمات مهم هفته ها يا ماهها به برنامه ريزي وبررسي نيازدارد.

بررسي روند تصميمات اتخاذ شده درباشگاهها وبخصوص تيمهاي فوتبال كه چكيده رفتارهاي مديريتي درورزش ايران است، بيانگرشدت، اندازه وتوان وعيارمديراني است كه متولي بخشهاي مختلفي ازجامعه بزرگ ورزش ايران هستند.

ازجمله باشگاههائي كه طي يك ماه اخيردر وضعيت اضطراري بسرمي برد وتنش به وجود آمده ازابتداي فصل نتايج مختلف تيم فوتبال اين باشگاه را تحت تاثيرقرارداده بود، فولاد مباركه سپاهان است. باشگاهي كه عليرغم به كارگيري تيمهاي مختلف دررده هاي قهرماني كشوربيشتردربخش فوتبال به چشم مي آيد وامسال عليرغم پيروزي ديگر تيمهاي اين باشگاه دررده ملي وآسيائي عدم نتيجه گيري تيم فوتبال بزرگسالان سپاهان به بروزبحرانهاي خواسته يا ناخواسته مبدل گرديد.

پس ازجدائي فرهاد كاظمي ازتيم وحضور پورمهدي و استانكو درراس هرم مجموعه مربيان تيم سپاهان بروزبرخي اختلالات رفتاري وتاكتيكي درتعدادي ازبازيكنان اين تيم سبب كسب نتايج نامناسب دراين تيم شد.

پس ازمعرفي استانكوبه سمت سرمربي تيم اگرچه روند نتيجه گيري سپاهان درليگ قهرمانان مثبت بود، اما حكايت حضور طلائي پوشان در ليگ برترچيزديگري بود ودقيقا كسب سريالي تساويها توسط اين تيم وحضورنامطمئن درليگ برترباعث ايجاد جو ناپايدار دراين تيم پرطرفدارشد.

دراين شرايط بود كه محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه بدون توجه به برخي شانتاژهاي خبري با تاكيد بررعايت اصل خرد جمعي درباشگاه سپاهان موج سواري را دردستوركارقرارنداد، بلكه ابتدا وبنابر اعتقادي كه دارد حمايت تمام عيارخود را از استانكو دردستوركارقرارداد. كهولت سن، فقر تاكتيكي، ضعف اودر ارنج تيم و عدم درايت دربرخورد با ستاره هاي تيم ازجمله مسائلي بود كه عليه استانكومطرح شد، ولي ساكت به پشتوانه هيات مديره هيچگاه ازمواضع خود عدول نكرد وكاررا تا به آنجا پيش برد كه با قبول دلايل استانكو راي به تعليق فعاليت 4 بازيكن خود داد.

ساكت نفراتي را تعليق كرد كه شايد داشتن آنها براي هرتيمي آرزوست، اما وي دقيقا 2 روزقبل ازمهمترين وسرنوشت سازترين بازي تيمش مقابل الشباب عربستان راي به اين كارداد تا حمايت همه جانبه خود را ازسرمربي تيمش اعلام كند.

دراين هنگام بود كه وي بارها مورد انتقاد رسانه ها وحتي برخي هواداران تيمش قرارگرفت، ولي اين پايان ماجرا نبود.

بلافاصله پس ازاين جريان بود كه سپاهان در مقابل الشباب عربستان روحيه دوباره اي گرفت وبا پيروزي مقابل قهرمان ليگ عربستان فاصله خود را تا صعود به مرحله بعدي ليگ قهرمانان نزديك تركرد ودرديداري بزرگ دربرابرمدعي قهرماني ليگ ايران پرسپوليس را درخانه شكست داد.

واينگونه بود كه پس ازيك ماه تشنج اوضاع را به بهترين نحوممكن اداره كرد وجالب اينكه امروز استانكونه پير است ونه از فقرتاكتيكي وضعف در ارنج تيم رنج مي برد.

* نيما سامي