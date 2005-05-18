حكم اعدام بار ديگر در عراق اجرا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني كربلاء ، ابراهيم جعفري نخست وزيرعراق طي دستوري ، حكم قضايي اعدام را دراين كشور از حالت تعليق خارج ساخت .

حكم اعدام در عراق در زمان شوراي حكومت انتقالي سابق اين كشوربه درپي فشارهاي وارده از سوي دولت آمريكا به حالت تعليق در آمده بود.

عراقي ها براين باورند كه به تعليق درآمدن اين حكم از دولت علاوي به منظور جلوگيري از جاري شدن حكم اعدام عليه صدام حسين ديكتاتور سابق رژيم حزب بعث عراق و ياران وي صورت پذيرفته است.

اين درحالي است كه خانواده هاي قربانياني كه در زمان صدام اعدام شدند بي صبرانه منتظر اعدام وي و يارانش هستند.

يك مقام بلند پايه دولت عراق اعلام كرد : حكم اعدام فقط شامل صدام و دارو دسته اش كه دستشان به خون بي گناهان آلوده است نمي شود بلكه تمام تروريست ها از وهابيون و سلفي ها را نيز در برمي گيرد.

اين مقام عراقي درادامه خاطر نشان ساخت : تعداد كساني كه محكوم به دست داشتن در خون بي گناهان هستند ، بسيار زياد است و اين افراد درسايه عدالت محاكمه خواهند شد و بدون شك قصاص مي شوند.

شايان ذكراست پس از تشكيل دولت جديد عراق مقامات اين دولت اعلام كرده اند كه برنامه محاكمه ديكتاتورسابق اين كشور را بطور جدي در دستور كار خود قرار مي دهند.

اين در حالي است جلال طالباني اخيرا اعلام كرده بود در صورت محكوم شدن صدام به اعدام ،حكمش فورا به اجرا در مي آيد اما ممكن است در آن روز براي امضاي اين حكم حاضر نشود.

وي علت تصميم خود را اين گونه اعلام كرد : من در گذشته بيانيه اي را در مخالفت با اعدام صدام به امضا رسانده ام. رييس جمهوري عراق در ادامه تاكيد كرد به اراده ملت عراق براي اعدام صدام احترام مي گذارد.