رژيم صهيونيستي دور جديد ترور فلسطينيان را ازسرگرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع نزديك به جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) و شاهدان عيني فلسطين امروز اعلام كردند يكي از اعضاي گردانهاي عزالدين قسام شاخه نظامي جنبش حماس امروز هدف دو راكت صهيونيستها قرارگرفت و به شدت زخمي شد.

منابع پزشكي بيمارستان ناصر در خان يونس اعلام داشتند : احمد شهوان 24 ساله از اهالي شهر خان يونس دراين حمله موشكي به شدت زخمي شد به طوري وي يكي از پاها و دستانش را از دست داد و از ناحيه سر و صورت و بدن دچار سوختگي شديد شد.

شاهدان عيني گفتند: پس از اينكه هواپيماي نظامي اسراييل با دو راكت گروهي از فلسطينيان را مورد هدف قرار داد، مجموعه اي از گردانهاي قسام دراقدامي تلافي جويانه چند گلوله خمپاره به سوي شهرك صهيونيست نشين نوه دكاليم درمنطقه خان يونس شليك كردند.

ارتش اشغالگر قدس مدعي شد كه كانون فلسطينيان مسلح را در منطقه خان يونس كه قصد پرتاب گلوله خمپاره به سوي شهركهاي مجاور را داشتند مورد هدف قرار داده است .

سخنگوي صهيونيست ها گفت : حمله به اين گروه فلسطيني با هواپيما صورت پذيرفت و دراين حمله شماري از آنها مجروح شدند.

اين اقدام درحالي صورت مي گيرد كه جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس )امروزبه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي درمورد ترور فعالان فلسطيني هشدار داده است .