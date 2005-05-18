اسرائيل عليه ايران ماجراجويي كند سياستمان را درعراق،سوريه ، لبنان و افغانستان تغيير مي دهيم / اگر نفت بشكه 200 دلار مي خواهند به ايران حمله كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الحيات به نقل از يك مسئول بلندپايه ايران كه اشاره اي به نام وي نكرد، پيش بيني كرد كه نشستي ميان حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و مسئول پرونده هسته اي اين كشور با وزيران امور خارجه كشورهاي آلمان، فرانسه و انگليس هفته آينده در پاريس يا بروكسل برگزار شود.



اين مسئول ايراني به الحيات گفت : در جريان نشست نوامبر گذشته ايران با سه كشور اروپايي بر سر تشكيل سه كميته يكي سياسي و راهبردي، دوم اقتصادي و سوم كميته مسئول بررسي چرخه سوخت هسته اي دست يافت .



وي تصريح كرد كه برخي از اين كميته ها پيشرفت زيادي كسب كرده اند و برخي ديگر هيچ گونه تحرك يا پيشرفتي نداشته است .



يك منبع فرانسوي آگاه از مذاكرات هسته اي ميان طرفين در گفتگو با الحيات تاكيد كرد كه پيشرفت سريعي در فعاليت كميته ها حاصل شده است اما طرف ايراني اين سرعت را پيش بيني نكرد و شرطهاي سختي قرار داد و باعث تعطيلي مذاكرات شد.



به نوشته الحيات، مسئول ايراني در خصوص كميته اقتصادي گفت كه سه كشور اروپايي ادعا كرده اند مي خواهند به ايران امتيازهايي بدهند اما دقيقا امتيازهايي را كه ايران را از حق مشروعش در غني سازي اورانيوم محروم خواهد كرد، مشخص نكردند.



وي افزود: قرار بر اين بود كه كميته سياسي و راهبردي شاهد گفتگوي راهبردي ميان ايران و كشورهاي اروپايي درباره منطقه خاورميانه وامنيت آن باشد اما اين مساله صورت نگرفت ؛ درباره كميته هسته اي هم اروپايي ها فقط خواهان توقف غني سازي اورانيوم هستند كه ايران آن را نپذرفته است.



منبع فرانسوي روزنامه الحيات هم ادعا كرد كه جامعه بين الملل از جمله كشورهاي عربي اطراف ايران ، بر اين نكته اصرار دارد كه ايران غني سازي اورانيوم و توليد سوخت هسته اي را از سرنگيرد.

مسئول ايراني در واكنش به گفته اين مسئول فرانسوي تصريح كرد : اين حق مشروع ما است كه غني سازي اورانيوم را براي اهداف صلح آميز و غير نظامي از سربگيريم ،ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه خواستار ضمانت هايي از سوي ايران مبني بر عدم بكارگيري غني سازي اورانيوم براي اهداف نظامي شده بود و ما هم ضمانت ها را داديم اما مشكل اين است كه اروپايي ها توقف نهائي غني سازي اورانيوم را تنها ضمانت تلقي مي كنند در حالي كه ما با تعليق آن به مدت شش ماه تعهد خود را نشان داديم واكنون اين مهلت از شش ماه هم گذشته و به هشت ماه رسيده است ايران ديگر نمي تواند بيشتر منتظر بماند ما آماده هرگونه احتمالي هستيم.



به نوشته الحيات، اين مسئول ايراني درباره اينكه آيا تهران از مجازات هاي احتمالي بين المللي و بين المللي كردن آن از طريق قطعنامه شوراي امنيت نگران نيست، گفت : ما هيچ فعاليت غير قانوني انجام نمي دهيم آنچه اروپايي ها مي خواهند دقيقا همان خواسته آمريكا است يعني منع كردن ايران از داشتن برنامه غني سازي اورانيوم براي طرح هاي غير نظامي . اين مسئول افزود: ما حتي خود را براي گزينه هاي نظامي آماده كرده ايم.



وي در پاسخ به سوال الحيات درباره احتمال حمله نظامي اسرائيل به تاسيسات هسته اي ايران گفت : در صورتي كه اسرائيل به ما حمله كند در عرض دو روز اين رژيم را شكست خواهيم داد، آنها بايد بدانند ايران عراق و صدام نيست كه بخواهند به آن حمله كنند و اگر اسرائيل دست به چنين ماجراجويي بزند تمام سياست هاي ما در منطقه در عراق و سوريه و لبنان و افغانستان تغيير خواهد كرد، اگر نفت بشكه اي 200 دلار مي خواهند بگذارند اسرائيل به ما حمله كند تا به آنها پاسخ خود را نشان دهيم.