تاتارستان ميزبان نخستين جشنواره فيلم كشورهاي اسلامي

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر، در اين جشنواره با عنوان "منبر طلايي" بيش از 60 فيلم مستند و داستاني سينمايي به علاوه تعدادي فيلم هاي انيميشن از بيش از 20 كشور مسلمان سراسر جهان به نمايش درمي آيند. مختار ماميروف، مدير اجرايي جشنواره، از شوراي فيلم روسيه، شبكه ماهواره اي العالم ايران، وزارت فرهنگ تاتارستان و دولت محلي كازان به عنوان حاميان جشنواره نام برد و اعلام كرد كه رييس جمهور تاتارستان شخصاً از برگزاري جشنواره فيلم كشورهاي اسلامي حمايت مي كند.

مختار گفت: "جشنواره در تلاش براي برقراري تعادلي ميان مذهب و زندگي روزمره است و اين تعادل در فيلم هاي شركت كننده به خوبي نشان داده شده است. اما هدف اصلي ما پاكسازي تصورات غلطي است كه از اسلام و مسلمانان در ذهن اروپايي ها نقش بسته و ما براي رسيدن به اين هدف فيلمهايي را انتخاب كرده و نشان مي دهيم كه حاوي ارزش هاي اسلامي اند."

از جمله كشورهاي شركت كننده در نخستين دوره جشنواره منبر طلايي مي توان مصر، ايران، تونس، مراكش، عربستان سعودي، تركيه، مالزي، قزاقستان، قرقيزستان و بحرين را نام برد. هيأت داوران هم شامل هنرمندان و فيلمسازان معتبري است كه عمدتاً از دو كشور سوريه و مصر انتخاب شده اند. ضمن اينكه برگزاري جشنواره همزمان شده با هزارمين سال استقرار شهر كازان، مركز جمهوري تاتارستان.

به گزارش "مهر" مراد عبدالقدير، دبير مركز اطلاع رساني جشنواره منبر طلايي، درباره جشنواره گفت: "فيلم هايي كه براي نمايش در نخستين دوره جشنواره فيلم كشورهاي اسلامي انتخاب شده اند، تماشاگران را با سنت هاي واقعي و اصيل اسلامي آشنا مي كنند، سنني كه در طول سال هاي گذشته تصويري كليشه اي از آنها ارايه شده است."

فيلم هاي بخش انيميشن جشنواره شامل آثاري است كه زندگي شخصيت هاي تاريخ ساز مسلمان را به تصوير كشيده اند، به ويژه زندگي حضرت محمد(ص) و ياران و اصحاب او را. مستند ايراني "فرزندان آدم" در كنار دو فيلم مصري ديگر از مهمترين آثار نخستين دوره جشنواره فيلم كشورهاي اسلامي است. در اين دوره به برگزيدگان رشته هاي بهترين فيلم، مستند، انيميشن، كارگردان، فيلمنامه و بازيگران زن و مرد جوايز نقدي و تنديس طلايي جشنواره اهدا مي شود. تماشاگران هم از طريق نظرسنجي فيلم برتر جشنواره را انتخاب مي كنند.

به گزراش "مهر" پيش از اين برگزاري جشنواره اي با اهداف مشابه در ايران مورد بررسي قرار گرفت به همين خاطر خبرگزاري "مهر" در سال هاي گذشته بر همين اساس گزارش هاي پيوسته اي را منتشر كرده است .

