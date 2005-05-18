رييس جمهور از موسسه فرهنگي و اطلاع رساني "تبيان" بازديد كرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان از موسسات وابسته به سازمان تبليغات اسلامي است كه از سال 81 تاكنون به فعاليت در زمينه اطلاع رساني از طريق فناوري هاي روز پرداخته است.

موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان به منظور نشر و ترويج فرهنگ اسلامي، توليد و فروش سي.دي و نرم افزارهاي اسلامي، حوزه علميه اينترنتي ، مدرسه اينترنتي ، بخشهاي فرهنگي - اجتماعي - ادب و هنر و تشكيل انجمن هاي تخصصي و نيز تامين نيازهاي مختلف اطلاعاتي مخاطبان به خصوص نسل جوان ايجاد شده است.

به گفته مسئولان پايگاه اطلاع رساني تبيان، اين پايگاه اطلاع رساني 40هزار نفر در روز بازديدكننده و 134 هزار نفر عضو ثابت دارد.



بنابر اين گزارش، رئيس جمهور در اين بازديد كه به دعوت حجت الاسلام و المسلمين خاموشي رييس سازمان تبليغات اسلامي صورت گرفته است، از بخشهاي مختلف موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان از جمله معاونت هاي اطلاع رساني ، فني ، آمار و ارقام كاربران و بزرگترين كتابخانه اينترنتي كشور در اين موسسه ديدن كرد.

پايگاه اطلاع رساني تبيان به آدرس www.tebyan.net به چهار زبان فارسي ، عربي ، انگليسي و اردو به كاربران خود خدمات ارائه مي دهد.