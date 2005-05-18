پيكان به موزه رفت، توليد پرايد افزايش مي يابد

مدير عامل سايپا در اين خصوص در گفت و گو با خبرنگار مهر اعلام كرد: به علت توقف خط توليد پيكان ، چنانچه تقاضاي خودروي پرايد افزايش يابد ميزان توليد اين خودرو را روزانه حدود 300 دستگاه افزايش خواهيم داد.

احمد قلعه باني با اشاره به توقف خط توليد پيكان و برنامه شركت سايپا براي بدست آوردن بيشتربازار، گفت: برنامه خاصي براي بدست آوردن بازار نداريم اما چنانچه تقاضا براي پرايد افزايش يابد ميزان توليد ما نيزبا افزايش مواجه مي شود.

وي افزود: در حال حاضر ايران خودرو پژو آردي را مي تواند جايگزين پيكان كند، اما به علت اينكه دو خودروي پيكان و پرايد از نظر قيمتي تفاوت چنداني با هم ندارند ، شركت سايپا در صورت نيازبازارافزايش توليد خواهد داد.

وي درباره برنامه توليد تصريح كرد: درحال حاضرروزانه 1200 دستگاه پرايد توسط شركت سايپا توليد مي شود و ما تا پايان سال برنامه توليد 315 هزار دستگاه پرايد را در دستور كار داريم .

مدير عامل شركت خودروسازي سايپا ميزان توليد خودروي پرايد را در سال گذشته 242 هزار دستگاه ذكر و خاطر نشان كرد: اين شركت مي تواند در صورت نياز بازارميزان توليد را تا 300 دستگاه نيز در روزافزايش دهد.

قلعه باني از عرضه خودروي ريو در نيمه دوم خرداد ماه سالجاري خبر داد و افزود: امسال 12 هزار دستگاه خودروي ريو وارد بازار خواهد شد.

وي دربار قيمت خودروي ريو براي عرضه در بازار گفت: اين خودرو با قيمت حدود 12 ميليون تومان به مشتريان عرضه خواهد شد.