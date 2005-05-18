مراسم تجليل از خيرين آموزش عالي برگزار شد

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر صالحي - رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران - در اين مراسم گفت : اميدواريم با توجه به توسعه علم و احتياج كشور به اين پديده واجب، كساني كه در اجراي توسعه علمي كشور اقدام به صرف هزينه هاي بسياري كرده اند بتوانند براي كليه جامعه ايراني كه يك فرهنگ عميق دانش پروري دارد يك الگوي بسيار افتخار آميز باشند.

وي افزود : ما اميدواريم بتوانيم از طريق خيرين، به دانشجويان يا افرادي كه درآمدهاي لازم براي ادامه تحصيل ندارد كمك كنيم تا آنها نيز به تحصيل بپردازند.

همچنين دكتر علي محدث - مدير كل امور دانشجويان داخل كشور - در ادامه اين مراسم يادآور شد : اين خيرين داراي سابقه اي طولاني هستند و اگر هم اكنون در كشور در اين زمينه توسعه اي بوجود آمده فقط مرهون كمك هاي خيرين مي باشد.



وي تصريح كرد: در 5 سال پيش سرانه هر دانشجو در محيط خوابگاه 6 متر مربع بود كه پس از گذشت مدتي به 10 متر مربع رسيده است، ولي بنده معتقدم اين ميزان را بايد به 14 متر مربع براي هر دانشجو برسانيم.

همچنين وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز در اين مراسم گفت : به نظر بنده براي مسئولان نظام جمهوري اسلامي سه شرط ارتباط با مردم، اعتقاد به مردم و پشتيباني مردم عامل موفقيت است.



دكتر توفيقي افزود : اين خيرين نمادي از ارتباط با مردم، اعتقاد و پشتيباني هستند. براي ما مايه افتخار است كه مردم اين گونه به دانشگاه ها اعتقاد دارند.

وزير علوم در ادامه يادآور شد : اگر حتي روزي خيرين باشند ولي از نظر مادي كمكي هم نكنند باز هم همان اعتقادشان براي ما مهم است. از نظر آموزش عالي كمك هاي مادي در اولويت هاي دوم قرار دارد.

وي در پايان افزود : ما بايد در كنار توجه به آثار مادي به آثار معنوي و فرهنگي اين حركت نيز توجه نماييم.

گفتني است، در اين مراسم از 46 خير آموزش عالي با حضور وزير علوم تقدير و تشكر به عمل آمد.