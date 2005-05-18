نخست وزير عراق به تركيه مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين وزارتخانه در بيانيه اي افزود : به استثناي ابراهيم بحر العلوم وزير نفت و لطيف رشد وزير منابع آبي عراق، 5 تن از وزيران، جعفري را در اين سفردو روزه همراهي خواهند كرد.

وزارت خارجه تركيه افزود: دو طرف به مبادله ديدگاههايشان درمورد موضوعات دو جانبه و طرحهاي همكاري به منظوربازسازي عراق خواهند پرداخت .

نميك تان سخنگوي وزارت خارجه تركيه در يك نشست خبري گفت : اين ديدار صورت خواهد پذيرفت اما درصورت بروزمشكل در آينده لغو مي شود .

براساس اعلام آنكارا، مساله شورشيان كرد تركيه و پناهندگي 5 هزارنفر از آنها به كوههاي كردستان عراق، در مذاكرات مقامات عراقي و تركيه مطرح خواهد شد.

ابراهيم جعفري نخست وزير عراق به دليل مشغوليت در تشكيل كابينه جديد نتوانست در نشست همسايگاه عراق در اواخر آوريل شركت كند.

براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، تركيه با اينكه ازتشكيل كابينه جديد عراق استقبال كرده است اما همچنان از استقلال گرفتن كردهاي عراق پس از سرنگوني رژيم ديكتاتوري صدام رئيس جمهور سابق عراق نگران است .