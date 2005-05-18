مديركل سازمان بين المللي كار با دكتر حداد عادل ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در ابتداي اين ديدار، حداد عادل با ابراز خرسندي از توسعه روابط بين جمهوري اسلامي ايران و سازمان بين المللي كار گفت: تعاليم اسلامي كه منشاء اصلي پيروزي انقلاب اسلامي بوده است مبتني بر اصل مساوات و اعطاي حقوق همه اقشار جامعه خصوصا كارگران است.

وي افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي هدف ما رفع تبعيض بين كارگران، كشاورزان و تمام اقشار جامعه بوده است و اساس رابطه ما به عنوان نمايندگان منتخب مردم و همچنين رابطه دولت به عنوان حكومت مبتني بر احترام به حقوق مردم و تامين آزادي براي آنها مي باشد.

حداد عادل با اشاره به نقش ايران در منطقه گفت: دولت آمريكا، جمهوري اسلامي ايران را "محور شرارت" مي نامد در صورتي كه ما معتقديم محور صلح و ثبات در منطقه هستيم و نقش مهم و مثبت ايران در ايجاد صلح و ثبات و سازندگي در افغانستان و عراق حاكي از آن است.

در ادامه اين ديدار، خوآن سوماويا مديركل سازمان بين المللي كار گفت: من در اين سفر سابقه و غناي تمدن فارسي را در شكل جديد آن در دنياي مدرن ديدم و بايد به اين واقعيت اشاره كنم كه اين ما را براي همكاري هاي آينده دلگرم مي كند.

وي يادآور شد ايران نقش مهمي را در جهان و صلح و ثبات منطقه دارد و طرح ايده گفتگوي تمدنها از سوي ايران تاييد اين مطلب مي باشد.

مديركل سازمان بين المللي كار همچنين ابراز اميدواري كرد كه مجلس شوراي اسلامي هرچه زودتر اصلاحات بخش ششم قانون كار را به تصويب برساند.