سپاه بدر به سازماني غير نظامي تبديل شده است // اعضاي اين سپاه خود قرباني اعمال تروريستي درعراق بوده اند

به گزارش خبرگزاري مهر در واكنش به اتهامات حارث الضاري دبير كل هيات علماي اهل سنت عراق عليه سازمان بدر مبني بردست داشتن نيروهاي سپاه بدر در ترورامامان جماعت اهل تسنن، هادي العامري دبير كل سازمان بدر امروز در گفتگو با شبكه خبري العربيه تصريح كرد : هيات علماي مسلمين عراق يك روز نيروهاي امنيتي را به ترور امامان مساجد اهل سنت متهم مي كند و روز ديگر هم نيروهاي سپاه بدر ، درحالي كه نيروهاي سپاه بدر پس از فروپاشي حكومت صدام، منحل شدند وسپاه بدر به يك سازمان غير نظامي و سازمان بدر براي توسعه تبديل شد .

وي افزود : درحالي حارث الضاري سپاه بدر را به دست داشتن درترور امامان مساجد اهل تسنن مي كند كه اعضاي اين سپاه خود قرباني اعمال تروريستي درعراق بوده اند.

دبير كل سازمان بدراتهامات دبير كل هيات علماي اهل سنت عليه اين سازمان را با اظهارات پيشين وي ضدو نقيض دانست و گفت : تروريستهاي موجود درعراق تلاش مي كنند تا با ترور امامان مساجد اهل تسنن و شيعيان، ميان مردم عراق تفرقه بياندازند.

هادي العامري با محكوم كردن اظهارات حارث الضاري تاكيد كرد: رابطه شيعيان و اهل تسنن برادرانه است اما تروريستها تلاش مي كنند تا اين رابطه را برهم بزنند و اختلاف ميان آنها ايجاد كنند .

وي درپايان با بيان اينكه سازمان بدر هرگونه عملياتي كه مردم بي دفاع عراق را هدف قرار دهد را رد و محكوم مي كند ياد آور شد : ما تمام تلاش خود را براي شركت در روند سياسي عراق بكار خواهيم گرفت تا شاهد عراقي آباد، آزاد و سربلند داشته باشيم .