درخواست اروپا براي رسيدگي مستقل جامعه بين المللي به نا آراميهاي ازبكستان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، والدنر در بروكسل با تكرار نگراني عميق اتحاديه اروپا از وقايع موجود در ازبكستان گفت:"اروپا تنها زماني مي تواند از خود واكنش نشان دهد كه اين واكنش واقعي و درست باشد.

اظهارات اين مقام اروپائي در حاليست كه تاكنون وي از اظهار نظردر اينباره كه آيا سركوب تظاهر كنندگان از سوي دولت ازبكستان روابط بين تاشكند و 25 كشور اتحاديه اروپا را تحت تاثير قرار خواهد داد يا خير طفره رفته است.

لازم به ذكر است كه جك استراو وزير امور خارجه انگليس نيز در خواست كرد است تا يك رسيدگي بين المللي و مستقل در اين باره صورت پذيرد.

استراودر گفتگو با راديو بي بي سي اعلام كرد:اين موضوعي است كه باعث نگراني زياد جامعه بين الملل شده است".

وي افزود:"سازمانها،ديپلماتها و رسانه ها بايد فوراً به شهر انديجان كه كانون درگيري ها و خشونت ها بوده است دسترسي پيدا كنند".