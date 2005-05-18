فاصله بين اصحاب هنر و حكومت، فاجعه است//در عصر انفجار اطلاعات، توجه به ابزار اطلاع رساني ضروري است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار اتحاديه تشكل هاي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد كرد: باعث اندوه و تاسف است كه براي افراد مستعد و طالبان علم و دانش فضاي تحصيل فراهم نباشد.

ايشان با اشاره به اينكه بخشي از اين هدف توسط دانشگاه آزاد تامين گرديده، افزود: تا رسيدن به اهداف عاليه كشور براي تامين تحصيلات عاليه، راه زيادي وجود دارد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مسير سعادت و سربلندي جامعه، علم و دانش است.

ايشان در پاسخ به سوالي در مورد راهكار حل مساله هسته اي گفت: با حوصله و منطق مي توانيم به اعتماد برسيم.

آيت الله هاشمي رفسنجاني در پاسخ به سوالي در مورد نقش زنان در جامعه گفت: پس از انقلاب، زير بناي حضور زنان در جامعه بدليل تحصيلات عاليه فراهم شده است.

وي افزود: هيچ مانع شرعي و سياسي براي حضور گسترده زنان در عرصه هاي مختلف وجود ندارد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي در مورد نقش رسانه ها گفت: در عصر انفجار اطلاعات لازم است به ابزار اطلاع رساني توجه ويژه شود.

وي فاصله بين اصحاب هنر و حكومت را يك فاجعه دانست.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: هنر و ذوق در فضاي اجباري نه تنها رشد نمي كند بلكه در جا مي زند و عقب گرد خواهد داشت.

قابل ذكر است در ابتداي اين ديدار نمايندگان تشكل هاي دانشجويي به طرح نظرات، ديدگاهها و سوالات خود پرداختند.