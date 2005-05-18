دولت آينده بايد نگاهي انقلابي به مردم داشته باشد// مجلس هفتم به دنبال عدالتخواهي، رشد و پيشرفت جامعه است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر احمد توكلي نماينده مجلس كه در جمع دانشجويان دانشگاه تبريز سخن مي گفت به عملكرد اين مجلس در 9 ماه گذشته اشاره كرد و افزود: مجلس هفتم سعي داشته است به دور از تشنجات سياسي كار كند و به دنبال عدالتخواهي و رشد و پيشرفت جامعه گام بردارد.

توكلي به تثبيت قيمتها اشاره كرد و گفت : تثبيت قيمتها و تسهيلات سود بانكي از همان كارهايي بوده كه مجلس هفتم به دنبال آن بوده است.

رييس مركز پژوهشهاي مجلس همچنين به عملكرد دولتهاي پيشين اشاره كرد و گفت: سيستمي كه در دولتهاي پيشين در خصوص اقتصاد درنظر گرفته شده بود سيستمي غيربومي بوده است و برگرفته از سازمان جهاني پول كه متاسفانه در 8 سال گذشته سيستم لبيرال دموكراسي با آن، يعني سيستم ليبرال سرمايه داري، آميخته شده بود.

احمد توكلي كه در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه تبريز شركت كرده بود، در پاسخ به سوالي دانشجويي مبني بر اينكه چه عاملي باعث شده است كه مردم در انتخابات شركت نكنند، گفت : قطعا نوع رفتار دولتهاي پيشين باعث شده است كه مردم در خصوص انتخابات دلسرد شوند.

رييس مركز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به سوالي در خصوص آقازاده ها گفت: فاميل گرايي و تبارگرايي يكي از بيماريهايي است كه در كشور بسيار خطرناك است و بايد با آن مبارزه كرد.

وي در پايان در خصوص علت انصراف از كانديداتوري رياست جمهوري گفت: انصراف من به اين دليل بوده كه حتما در جبهه اصولگرايان به وحدت برسيم چرا كه كشور يك رئيس جمهور مي خواهد نه شش نفر.