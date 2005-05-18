۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۲۰:۲۵

دكتر توكلي در جمع دانشجويان تبريز:

دولت آينده بايد نگاهي انقلابي به مردم داشته باشد// مجلس هفتم به دنبال عدالتخواهي، رشد و پيشرفت جامعه است

دكتر احمد توكلي كانديداي انصرافي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: بعد از پيروزي در جنگ، نگاه دولت به مردم طوري تغيير كرده است كه ديگر مردم در كارهاي اجرايي كشور شركت داده نشده اند. ما بايد در انتخابات نهم سعي كنيم دولت اصولگرايي سركار آيد كه نگاه انقلابي به مردم داشته باشد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر احمد توكلي نماينده مجلس كه در جمع دانشجويان دانشگاه تبريز سخن مي گفت به عملكرد اين مجلس در 9 ماه گذشته اشاره كرد و افزود: مجلس هفتم سعي داشته است به دور از تشنجات سياسي كار كند و به دنبال عدالتخواهي و رشد و پيشرفت جامعه گام بردارد.

توكلي به تثبيت قيمتها اشاره كرد و گفت : تثبيت قيمتها و تسهيلات سود بانكي از همان كارهايي بوده كه مجلس هفتم به دنبال آن بوده است.

رييس مركز پژوهشهاي مجلس همچنين به عملكرد دولتهاي پيشين اشاره كرد و گفت: سيستمي كه در دولتهاي پيشين در خصوص اقتصاد درنظر گرفته شده بود سيستمي غيربومي بوده است و برگرفته از سازمان جهاني پول كه متاسفانه در 8 سال گذشته سيستم لبيرال دموكراسي با آن، يعني سيستم ليبرال سرمايه داري، آميخته شده بود.

احمد توكلي كه در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه تبريز شركت كرده بود، در پاسخ به سوالي دانشجويي مبني بر اينكه چه عاملي باعث شده است كه مردم در انتخابات شركت نكنند، گفت : قطعا نوع رفتار دولتهاي پيشين باعث شده است كه مردم در خصوص  انتخابات دلسرد شوند.

رييس مركز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به سوالي در خصوص آقازاده ها گفت: فاميل گرايي و تبارگرايي يكي از بيماريهايي است كه در كشور بسيار خطرناك است و بايد با آن مبارزه كرد.

وي در پايان در خصوص علت انصراف از كانديداتوري رياست جمهوري گفت: انصراف من به اين دليل بوده كه حتما در جبهه اصولگرايان به وحدت برسيم چرا كه كشور يك رئيس جمهور مي خواهد نه شش نفر.

کد مطلب 185199

