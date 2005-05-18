56 تن ديگر از اعضاي اخوان المسلمين دستگير شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، نيروهاي پليس مصر 56 تن از اعضاي جنبش اخوان المسلمين ده استان مصر را به اتهام فعاليت در گروه هاي غيرقانوني و تلاش براي بسيج كردن دانشجويان و كارگران عليه حسني مبارك رييس جمهوري اين كشور بازداشت كردند.

با دستگيري اين 56 تن شماراعضاي بازداشت شده اخوان المسلمين از ابتداي ماه جاري، مه ،( ارديبهشت ماه) به 550 تن مي رسد.

سازمان حقوق بشر مصر در گزارشي اعلام كرد : 498 تن از اعضاي اين جنبش در جريان برگزاري تظاهرات هاي مسالمت آميز ماه جاري دستگير شدند.

اين درحالي است كه جنبش اخوان المسلمين اعلام كرد : بيشتر اعضاي اين جنبش در جريان اين تظاهرات به دست نيروهاي پليس زخمي شدند. و يك تن از آنان نيز در پي استنشاق گاز اشك آور جان باخت.

اضافه مي شود جنبش اخوان المسلمين مصر تقريبا دو هفته قبل در سلسله تظاهرات هايي خواستاراصلاحات سياسي از جمله لغو تمديد دوره رياست جمهوري محمد حسني مبارك رييس جمهوري اين كشوررا براي پنجمين بار خواستار شدند. تظاهركنندگان همچنين برلغو حالت فوق العاده كه از زمان ترور انور سادات رييس جمهوري اسبق مصر در جريان است و آزادي تمامي زندانيان سياسي تاكيد كردند.