  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۲۱:۰۱

سخنگوي كاخ سفيد :

چهره آمريكا پس از خبر نيوزويك منفورتر شد

كاخ سفيد اعلام كرد كه چهره آمريكا بعد ار خبر نيوزويك مبني بر اهانت سربازان آمريكائي به كلام الله مجيد بسيار منفور شده و ديگر قابل ترميم نيست.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس،اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد اعلام كرد كه دولت خود از منابع بي نام و نشان استفاده مي كند اين مشكلي را ايجاد نمي كند ليكن يكي از نگراني ها اين است كه بعضي از سازمانهاي خبري از منابع بي نام و نشاني كه در پشت پرده مخفي شده اند استفاده كرده اند تا بتوانند حملات منفي ايجاد كنند.

وي با اشاره به خبر اخير نيوزويك درباره اهانت به قرآن در بازداشتگاههاي گوانتانامو براي شكنجه رواني زندانيان مسلمان گفت:گزارش اخير نيوزويك چنان لطمه اي به آمريكا زده است كه غير قابل جبران است و ترميم چهره مخدوش آمريكا عملي نيست.

کد مطلب 185213

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها