چهره آمريكا پس از خبر نيوزويك منفورتر شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس،اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد اعلام كرد كه دولت خود از منابع بي نام و نشان استفاده مي كند اين مشكلي را ايجاد نمي كند ليكن يكي از نگراني ها اين است كه بعضي از سازمانهاي خبري از منابع بي نام و نشاني كه در پشت پرده مخفي شده اند استفاده كرده اند تا بتوانند حملات منفي ايجاد كنند.

وي با اشاره به خبر اخير نيوزويك درباره اهانت به قرآن در بازداشتگاههاي گوانتانامو براي شكنجه رواني زندانيان مسلمان گفت:گزارش اخير نيوزويك چنان لطمه اي به آمريكا زده است كه غير قابل جبران است و ترميم چهره مخدوش آمريكا عملي نيست.