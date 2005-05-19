تشنه كامان غنيمت ! ز اُحد ياد آريد

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : با نزديك شدن به سالروز آزاد سازي خرمشهر قهرمان و برپايي همايش ها و انتشار گفته ها و نوشته هايي در اين زمينه ، تعدادي از مراكز فرهنگي و ادبي - با حس تكليف و انجام وظيفه يا شايد تلنگر تقويم - مجالي نيز به شعر پايداري كه گونه اي زنده از ادبيات معاصر ماست مي دهند . شعر زير ، سروده محمد كاظم كاظمي - شاعر مهاجر افغان است كه ضمن بازگويي برخي واقعيات جامعه امروز به صراحه و كنايه ، همگان را به هوشياري و پايداري بر اصول ارزشي فرا مي خواند ، غفلت ها را هم متذكر مي شود .



اي به اميد كسان خفته ، ز خود ياد آريد

تشنه كامان غنيمت ! ز احد ياد آريد



سر به سر باديه بازار هياهو شده است

سنگ قبر شهدا ، سنگ ترازو شده است



گر چه مرحب سپر انداخته ، خيبر باقي است

بت نگوئيد شكستيم ، كه بتگر باقي است



ره دراز است ، نگوئيد كه منزل ديديم

نيست ! اين پشت نهنگ است كه ساحل ديديم ...



ره دراز است ، سبك تر بشتابيم اي قوم

خصم بيدار است ، يك چشمه بخوابيم اي قوم



نه بنوشيم از اين آب ، كه زهر آلود است

غوطه بايد زد و بگذشت ، كه پل فرسوده است



واي اگر قصه ما عبرت تاريخ شود

خيمه قافله را دشنه ما ميخ شود



واي اگر بر در باطل بنشيند حق ما

واي اگر پرده تزوير شود بيرق ما



خيمه بگذار و برو ، باديه توفان جوش است

كوه ، آتش به جگر دارد اگر خاموش است



فتنه مي بارد و سنگين ، ز در و ديوارش

هركه اينجا خفت ، سيلاب كند بيدارش



مي رويم امروز با صاعقه ، همپاي سفر

گرد باديم و ز سر تا به قدم ، پاي سفر ...



