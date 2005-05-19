گاردين: بوش به زودي دستور استفاده از تسليحات فضايي را صادر مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، اين تسليحات كه از ليزر، امواج راديويي و ديگر موارد خطرناك استفاده خواهند كرد مي توانند به راحتي زمين را مورد هدف قرار دهند.

اداره امنيت ملي درامور فضا از سال گذشته اين موضوع را مورد بررسي قرار داده و نيويورك تايمز نيز روز گذشته به نقل از يكي از منابع آمريكايي اعلام كرد اين طرح در هفته هاي آينده اجرا خواهد شد.

اين طرح برگرفته از يك طرح اوليه از سوي بيل كلينتون است كه در سال 1996 ارائه شد .

اما كلينتون در آن زمان خواستار استفاده صلح آميز از فضا شده بود.

ترزا هيچن (Theresa Hitchens) معاون مركز اطلاعات دفاعي آمريكا اظهار داشت: تاكنون نيروي هوايي اين آزادي را نداشته است كه هر طور لازم مي داند از فضا استفاده نمايد. اما اين نخستين بار در تاريخ آمريكاست كه چنين آزادي به آنها داده شده است.

وي گفت: چنين حركتي از سوي آمريكا يك مسابقه تسليحاتي در جهان ايجاد خواهد كرد و نظام همه چيز بر هم خواهد ريخت.