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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۳۰

مدير عامل كارخانجات پنبه پاك كني استان گلستان در گفت و گو با "مهر"

كاهش كشت پنبه 30 هزار نفر را بيكار كرد

كاهش كشت پنبه 30 هزار نفر را بيكار كرد

مدير عامل كارخانجات پنبه پاك كني استان گلستان گفت: 30 هزار نفر در كل كشور به علت كاهش سطح زير كشت پنبه از كار بيكار شده اند .

اسد الله پاك سرشت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: ظرفيت كارخانجات پنبه پاك كني استان گلستان حدود 250 هزار تن وش در سال است  كه در حال حاضر تنها از 40 درصد ظرفيت آنها استفاده مي شود .

وي گفت: از مجموع 40 كارخانه پنبه پاك كني دراستان گلستان ، 14 كارخانه طي ده سال اخيرتعطيل و يا به استانها فروخته شده و سايركارخانه ها با 40 درصد ظرفيت خود كار مي كنند .

وي با اشاره به عدم صرفه اقتصادي كارخانجات پنبه پاك كني  استان گلستان از فرآوري پنبه گفت:وجود مشكلات متعدد در زمينه توليد پنبه ، كاهش سطح زير كشت و  واردات بي رويه اين محصول موجب شده كه فرآوري اين محصول براي كارخانجات پنبه صرفه اقتصادي نداشته باشد .

پاك سرشت  در مورد اشتغالزايي  كارخانجات پنبه ، تصريح كرد:  بطور دائمي بين 10 تا 12 نفر در سال و 60 نفر بصورت روز مزد در كارخانجات فعاليت مي كنند .

وي با بيان كاهش آمار اشتغال در اين بخش طي سالهاي اخير ، تصريح كرد: در دو سال اخير پنج هزار نفر در استان گلستان و 30 هزار نفر در كل كشور به علت كاهش سطح زير كشت اين محصول بيكار شده اند .

پاك سرشت ، سطح زير كشت پنبه در سالجاري را40 هزار هكتار دانست و تصريح كرد: سطح زير كشت پنبه در كشور حدود 150 هزار هكتار و همانند سال گذشته برآورد شده است .

کد مطلب 185372

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