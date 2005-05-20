كاهش كشت پنبه 30 هزار نفر را بيكار كرد

اسد الله پاك سرشت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: ظرفيت كارخانجات پنبه پاك كني استان گلستان حدود 250 هزار تن وش در سال است كه در حال حاضر تنها از 40 درصد ظرفيت آنها استفاده مي شود .

وي گفت: از مجموع 40 كارخانه پنبه پاك كني دراستان گلستان ، 14 كارخانه طي ده سال اخيرتعطيل و يا به استانها فروخته شده و سايركارخانه ها با 40 درصد ظرفيت خود كار مي كنند .

وي با اشاره به عدم صرفه اقتصادي كارخانجات پنبه پاك كني استان گلستان از فرآوري پنبه گفت:وجود مشكلات متعدد در زمينه توليد پنبه ، كاهش سطح زير كشت و واردات بي رويه اين محصول موجب شده كه فرآوري اين محصول براي كارخانجات پنبه صرفه اقتصادي نداشته باشد .

پاك سرشت در مورد اشتغالزايي كارخانجات پنبه ، تصريح كرد: بطور دائمي بين 10 تا 12 نفر در سال و 60 نفر بصورت روز مزد در كارخانجات فعاليت مي كنند .

وي با بيان كاهش آمار اشتغال در اين بخش طي سالهاي اخير ، تصريح كرد: در دو سال اخير پنج هزار نفر در استان گلستان و 30 هزار نفر در كل كشور به علت كاهش سطح زير كشت اين محصول بيكار شده اند .

پاك سرشت ، سطح زير كشت پنبه در سالجاري را40 هزار هكتار دانست و تصريح كرد: سطح زير كشت پنبه در كشور حدود 150 هزار هكتار و همانند سال گذشته برآورد شده است .