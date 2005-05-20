عربستان : شرمنده ايم

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از "ميد" ، طي ماههاي گذشته قيمت جهاني نفت به بشكه اي بيش از 50 دلار رسيده است.

از آنجا كه آمريكا بزرگترين مصرف كننده نفت در جهان است، نابساماني بازار نفت تاثيرات نامطلوب فراواني بر اقتصاد اين كشور گذاشته است.

بر اساس اين گزارش، آمريكا به اوپك فشار مي آورد تا ظرفيت توليد خود را هرچه بيشتر افزايش دهد.

اوپك نيز اعلام كرده فقط درطولاني مدت قادر خواهد بود تا با افزايش ظرفيت خود، بازار روبه رشد نفت خام را تامين نمايد.

اين گزارش مي افزايد: جورج بوش در ديدار ماه گذشته خود با شاهزاده عبدالله درتگزاس، طي اقدامي نامعمول رسما خواستار افزايش توليد نفت عربستان شد.

اما رياض اخيرا اعلام كرد كه نهايت ظرفيت توليد اين كشور درحال حاضر 11 ميليون بشكه در روز است و ببش از اين امكان توليد نفت ندارد.

پيش از اين نيز علي النعيمي وزير نفت عربستان در ماه فوريه گذشته اعلام كرده بود عربستان مي تواند طي چهار سال آينده ظرفيت توليد خود را به 12.5 ميليون بشكه درروز برساند و هم اكنون نيز توان توليد بيش از اين را ندارد.

بر اساس اين گزارش سبد نفتي اوپك در ماه مارس 49.07 دلار بابت هر بشكه بود. همچنين بر اساس مطالعات صورت گرفته، پيش بيني مي شود ظرفيت توليد اوپك طي سالهاي 2006 تا 2010 ، روزانه بيش از 3.5 تا چهار ميليون بشكه افزايش يابد.