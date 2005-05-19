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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۷:۳۲

برزگر در گفت و گو با مهر خبر داد :

فردوسي هم صاحب سايت اينترنتي شد

سايت اينترنتي شاعر حماسه سراي ايران ، حكيم ابوالقاسم فردوسي راه اندازي شد .

مدير فن آوري واطلاعات سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري خراسان رضوي در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با اعلام اين خبر افزود : ازاين پس ، علاقه مندان مي توانند ازطريق آدرس اينترنتي WWW.TOUS.IR اطلاعات با ارزشي درخصوص پيشينه تاريخي ، آثار ، جاذبه ها وفعاليت هاي پژوهشي انجام شده در شهر تاريخي توس ، زندگينامه حكيم ابوالقاسم فردوسي و ... را كسب كنند.

سعيد برزگر خاطرنشان ساخت : درنظرداريم اثرگرانقدر اين شاعربزرگ ( شاهنامه ) را درسايت مذكور قرار بدهيم تا براي عموم قابل استفاده باشد .

کد مطلب 185394

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