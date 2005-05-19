فردوسي هم صاحب سايت اينترنتي شد

مدير فن آوري واطلاعات سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري خراسان رضوي در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با اعلام اين خبر افزود : ازاين پس ، علاقه مندان مي توانند ازطريق آدرس اينترنتي WWW.TOUS.IR اطلاعات با ارزشي درخصوص پيشينه تاريخي ، آثار ، جاذبه ها وفعاليت هاي پژوهشي انجام شده در شهر تاريخي توس ، زندگينامه حكيم ابوالقاسم فردوسي و ... را كسب كنند.



سعيد برزگر خاطرنشان ساخت : درنظرداريم اثرگرانقدر اين شاعربزرگ ( شاهنامه ) را درسايت مذكور قرار بدهيم تا براي عموم قابل استفاده باشد .