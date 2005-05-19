سازمان ملل:وضعیت لبنان شکننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"کیه ران پرندرگاست"Kieran Prendergast، معاون دبیرکل سازمان ملل درامور سیاسی، از گروههای درگیر خواست در زمانی که لبنان به آستانه انتخابات پارلمانی در در 29 می نزدیک می شود به بمب گذاریها و اقدامات تهدید آمیز خود پایان دهند.

پرندرگاست همچنین از اسرائیل و فلسطینیان خواست تا با یکدیگر دیدار کنند و در مورد افزایش خشونت ها گفتگو نمایند و این جو آمیخته با بی اعتمادی بین دو طرف را پایان دهند.

وی در گزارش کوتاهی به سازمان ملل نوشت که خروج اسرائیل از نوار غزه و بخشی از کرانه باختری باید به عنوان گام مهمی به سوی درک بینش دو طرف از همزیستی و همسایگی در کنار هم به حساب آید .

همچنین این مقام سازمان ملل از فلسطینی ها درخواست کرد تلاشهای خود را برای پایان دادن به خشونت ها علیه اسرائیل ادامه داده و برای تضمین امنیت اسرائیل نتایج ملموسی را بوجود آورند.

وی همچنین از اسرائیلی ها خواست تا از رهبری فلسطین حمایت بیشتری بعمل آورند و به آنها هشدار داد که اگر در تحویل کنترل سه شهر باقیمانده به فلسطینی ها درنگ و تاخیر کنند این مساله می تواند موقعیت ابومازن را به خطر بیاندازد.

پرندرگاست گفت: سازمان ملل شدیداً از ادامه ساخت دیوار حائل از سوی اسرائیل که موجب جدائی سرزمین فلسطین در نزدیکی شهرک آریل می شود نگران است.

وی با اشاره به امیدهای تازه برای دست یابی به صلح و آرامش در لبنان وضعیت این کشور را شکننده توصیف و اعلام داشت بمبارانهای اخیر و یک سری از رخدادهائی که در خط ترسیمی آبی سازمان ملل بین اسرائیل و لبنان در هفته گذشته رخ داد و کشمکشها را افزایش داد به مرحله هشداررسیده است.

معاون کوفی عنان گفت:سازمان ملل خیلی زود کمیسیون مستقلی را برای رسیدگی به قتل و ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان تشکیل خواهد داد.