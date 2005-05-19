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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۵۰

روحانيون پاكستان اعلام كردند:

هرگونه عمليات انتحاري كه شهروند عادي را مورد هدف قرار دهد مغاير با دين اسلام است

بيش از 50 تن از روحانيون پاكستان امروز اعلام كردند كه عمليات انتحاري كه شهروندان عادي و اماكن عبادي را مورد هدف قرار دهد با دين مبين اسلام مغايرت دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، منيب الرحمن يكي ازروحانيون مسلمان پاكستان به خبرگزاري فرانسه گفت: اين اعلاميه ازقتل بيگناهان درپي انفجارها وعمليات انتحاري كه منجر به كشته شدن بيش ازهزارنفر درپاكستان طي سالهاي اخير شد، سخن مي گويد .

وي با بيان اينكه روحانيون مسلمان ازتمام مذاهب اعم از شيعه و سني اين اعلاميه را امضا كرده اند ، افزود : تعداد بسيار زيادي از غير نظاميان در مساجد براثر انفجارهايي كه به نام اسلام صورت گرفته است، كشته شدند .

قابل ذكر است كه صدها مسلمان پاكستاني اعم ازشيعه وسني درسلسله عمليات انتحاري بوسيله خودروهاي بمب گذاري شده و يا حملات ديگرگروه القاعده  كشته شده اند.

درهمين رابطه عامل لياقت وزيرامورمذهبي پاكستان گفت : اين اعلاميه مي تواند حداقل به بهبود شرايط در پاكستان كمك كند زيرا برخي از موقعيت نفوذي برخوردارهستند.

وي تاكيد كرد: كشتن بيگناهان در اماكن عمومي درعراق ويا اسراييل و سايرجاها ، مغاير با شريعت اسلام است.

احزاب پاكستان از اين اعلاميه استقبال كردند اما اعلام داشتند بيم از آن دارند كه مجريان عمليات انتحاري اين موضوع را جدي نگيرند.

پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان پيشتراعلام كرده بود كه برخي گروههاي اسلام گراي افراطي سني و شيعه قانون شكن هستند.

کد مطلب 185433

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