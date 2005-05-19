اروپايي ها انگيزه هاي مورد توقع ايران را ارائه نمي دهند/ پيشنهاد ارائه قطعات يدكي هواپيما در برابر توقف غني سازي يك شوخي است

به گزارش خبرگزاري مهر، موسويان گفت: اما هيچ انگيزه اي ايران را براي ترك طرح هايش مبني بر غني سازي سوخت متقاعد نخواهد كرد.

وي ضمن محكوم كردن اروپايي ها به تعلل اظهار داشت: حداكثر امتياز داده شده اعلام آمادگي آمريكا براي ارائه قطعات يدكي دست دوم هوايپما بوده است كه يه عنوان نتيجه براي 3 ماه گفتگو مثل يك شوخي است.

موسويان تاكيد كرد اگر چه ايران در طول گفتگوها غني سازي را متوقف كرده است اما تعليق همه جنبه هاي چرخه سوخت فقط براي چند ماه آينده ادامه خواهد يافت.

وي گفت: ما آماده هستيم تعليق را براي دو يا سه ماه ديگر هم ادامه دهيم تا آزمايش كنيم آيا گفتگو ها نتيجه اي خواهد داشت يا نه.

موسويان همچنين اظهار داشت: ايران هرگونه تضمين و مقررات لازم را براي اينكه ثابت شود برنامه هاي هسته اي تهران به سوي ساخت سلاح هسته اي منحرف نمي شود، قبول مي كند.

وي تاكيد كرد : ايران 100 درصد انعطاف پذير، آماده گفتگو و مصالحه با هر مكانيسم است اما توقف را نمي پذيرد.

موسويان افزود : براي مثال ايران پيشنهاد كرده است براي دستيابي به چرخه سوخت كامل در چهار مرحله در طول دو سال تلاش كند تا غرب اعتماد داشته باشد كه ايران در پي ساخت سلاح هسته اي نيست. در طول فازهاي مختلف و زمان هاي مختلف ما درها را بر روي اروپايي ها نخواهيم بست.

موسويان خاطرنشان كرد: ايران در مقابل اجازه به بازرسان جهاني براي كنترل تمام مراحل روند، توقع دارد پكيجي از انگيزه ها در برگيرنده مسائل امنيتي، ثبات سياسي و توسعه اقتصادي را دريافت كند.

مذاكره كننده ايراني در عين حال گفت : اما ايران مشاهده نكرده است كه سه كشور اروپايي كه تحت حمايت امريكا هستند هيچ يك از انگيزه هاي مورد توقع ايران را به اين كشور ارائه كنند.

موسويان در پاسخ به اين سوال كه ايران در حال حاضر دقيقا چه توقعاتي دارد، اظهار داشت: اروپا مي تواند براي قرارداد 10 كارخانه نيروي هسته اي در ايران موافقت كند.

وي گفت: با توجه به اينكه شركت هاي بزرگ آمريكايي ليسانس پيشرفته ترين كارخانه هاي نيروي هسته اي را دارند و سرمايه گذاري در ايران طبق تحريم آمريكا ممنوع است، اين قرارداد بدون تاييد آمريكا غير ممكن خواهد بود. اما ايران تحريم ها را به عنوان مشكلي مي نگرد كه بايد از سوي مذاكره كنندگان اروپايي حل شود نه ايران.