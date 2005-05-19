آمريكا با كره شمالي تماس مستقيم برقرار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، در حاليكه گفت و گو ها براي بازگرداندن كره شمالي به مذاكرات شش جانبه تا كنون نتيجه اي را در برنداشته و تهديدات اخير مقامات اين كشور نيز در خصوص انجام آزمايشات هسته اي بر وسعت تنش ها ميان دو كشور افزوده است ، مقامات آمريكايي پس از 6 ماه و براي اولين بار در طول سال جاري به طور مستقيم با نماينده پيونگ يانگ در سازمان ملل تماس حاصل كردند.

بر اساس اين گزارش مقامات سفارت آمريكا روز پنج شنبه ضمن تاييد اين خبر اعلام كردند كه با نماينده كره شمالي در سازمان ملل در نيويورك تماس برقرار كرده و درخصوص موضوع برنامه هسته اي اين كشور با وي گفتگو كردند.

روزنامه ژاپني آساهي شيمبون در همين خصوص نوشت : مقامات آمريكايي به كره شمالي اعلام كرده اند كه واشنگتن پيونگ يانگ را به عنوان يك دولت مستقل مي شناسد و به هيچ وجه قصد حمله به اين كشور را ندارد.

از طرف ديگر مقامات سفارت آمريكا نيز در خصوص تاييد اين مطلب تصريح كردند كه مذاكراتي در سطح همكاري هاي في مابين ميان نمايندگان دو كشور در نيويورك صورت گرفته است .

مقامات آمريكايي همچنين تصريح كردند گفت وگوهايي كه صورت گرفته است صرفا جهت انتقال مواضع و سياست هاي آمريكا به كره شمالي بوده و به هيچ وجه جنبه مذاكرات رسمي در خصوص بحران هسته اي كره شمالي را نداشته است .

به نوشته روزنامه آساهي شيمبون تيم نمايندگان آمريكايي ، شامل ژوزف دوتراني فرستاده و نماينده ويژه آمريكا درخصوص مذاكرات شش جانبه به تعويق افتاده كره شمالي است كه مدتي پيش با حضور كشورهاي كره شمالي و جنوبي ، آمريكا ، چين ، ژاپن و روسيه پس از برگزاري دور سوم آن به حالت تعليق درآمد.

بر اساس اين گزارش دوتراني به نماينده كره شمالي اعلام كرد كه واشنگتن درصورتيكه كره شمالي برنامه هاي هسته اي خود را به تعليق درآورد ، مايل است تا روابط خود را با اين كشور عادي كند .

از طرف ديگر پاك كيل يون نماينده كره شمالي در سازمان ملل متحد به همراه معاون خود هان سونگ ريول در مذاكرات مذكور شركت كردند و با دوتراني و جيم فاستر ديگر نماينده آمريكايي كه مسئول بخش امور مربوط به كره در وزارت خارجه آمريكا است به مذاكره و گفت و گو نشستند.

بر اساس اين گزارش و به گفته خبرگزاري رسمي ژاپن كيودو، انتظار مي رود كه نمايندگان كره شمالي ظرف مدت 2هفته مواضع دولت خود را در خصوص مسائلي كه در نيويورك و از جانب نمايندگان آمريكايي مطرح شد، اعلام كنند .

بر اساس اين گزارش اين اولين ملاقات و مذاكرات مستقيم آمريكا با كره شمالي است كه پس از ديدار دوتراني با نمايندگان كره شمالي در دسامبر گذشته صورت گرفته است.

اين ملاقات در حالي صورت گرفت كه واشنگتن در تلاش است تا دور تازه اي از مذاكرات شش جانبه كه دور سوم آن كه در ماه ژوئن سال گذشته در پكن توسط پيونگ يانگ و به خاطر سياست هاي خصمانه آمريكا تحريم شده بود را مجددا راه اندازي كند.

از سوي ديگر هيرويوكي هوسودا سخنگوي دولت ژاپن نيز در همين خصوص در جريان يك كنفرنس مطبوعاتي گفت : " از آنجاييكه مذاكرات شش جانبه مدت زيادي است كه به حالت تعليق درآمده است بنابراين لازم است تا اقدامات متعددي به عمل آيد و تدابير مختلفي اتخاذ شود تا اگر راهي براي از سرگيري مذاكرات وجود دارد اين امر هر چه زودتر عملي شود."

كره شمالي پس از آنكه در فوريه خود را يك كشور مسلح به تسليحات هسته اي معرفي كرده بود در ماه جاري نيز اعلام كرد كه قصد دارد 8 هزار ميله سوخت مصرف شده را از راكتور خود تخليه كند و اين مرحله به اين كشور اجازه خواهد داد تا ا به بازفرآْوري پلوتونيوم مورد نياز براي ساخت تسليحات و بمب هاي اتمي بيشتر اقدام كند.

از طرف ديگر مقامات آمريكايي هم در هفته هاي اخير بارها اعلام كرده اند كه شواهدي را در دست دارند كه نشان مي دهد كره شمالي خود را براي انجام اولين آزمايش هسته اي آماده مي كند.

به نوشته آساهي شيمبون ، مقامات آمريكايي هفته گذشته با "هان" قائم مقام نماينده كره شمالي در هيئت جهاني تماسي تلفني برقرار كردند تا از اين طريق مذاكرات مستقيم دوجانبه را تجديد كنند.

لازم به ذكر است كه بر اساس اين گزارش قبل از تماس مقامات آمريكايي و كره شمالي ، ملاقات و مذاكراتي نيز در سطح معاونان وزرا ي دو كره در هفته جاري برگزار شده بود كه طي آن سئول و پيونگ يانگ علاوه بر موضوع بهبود بخشيدن به روابط دو كشور در خصوص موضوع هسته اي كره شمالي نيز به بحث و گفت و گو پرداختند.