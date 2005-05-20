سياست در هفته اي كه گذشت

به گزارش سرويس سياسي "مهر"، مهمترين تحولات سياسي كه در هفته گذشته رخ داد، بدين شرح است :

شنبه 24 ارديبهشت :

- پايان مهلت نام نويسي انتخابات رياست جمهوري

روز شنبه نام نويسي انتخابات رياست جمهوري پايان يافت و مهندس ميرحسين موسوي و دكترولايتي نيامدند و فرداي آن روز با صدور بيانيه هاي جداگانه اي دلايل خود را براي اين تصميم، اعلام كردند.

- انحلال سازمان صنايع كوچك ايران و تغيير نام دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه

در يكصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي اداري كه به رياست دكتر محمد رضا عارف معاون اول رييس جمهور و با حضور ساير اعضاء تشكيل شد، درراستاي سياست كاهش تشكيلات دولت و فراهم نمودن شرايط توسعه سرمايه گذاري هاي بخش غير دولتي مقرر شد: سازمان صنايع كوچك ايران منحل و وظايف مربوط به سياستگذاري و تنظيم مقررات آن به وزارت صنايع و معادن و وظايف اجرايي و حمايتي آن به شركت شهرك هاي صنعتي ايران منتقل شود. همچنين عنوان دانشكده روابط بين الملل وابسته به وزارت امور خارجه به مركز آموزشي روابط بين الملل وابسته به وزارت امور خارجه تغيير يافت و اين مركز موظف شد تا پايان دوره تحصيل دانشجويان فعلي مطابق ضوابط و مقررات وزارت علوم و تحقيقات و فناوري به تعهدات قبلي دانشكده روابط بين الملل عمل نموده و گواهينامه هاي فارغ التحصيلان را تحت عنوان دانشكده روابط بين الملل صادر نمايد.

- ابهام در سرنوشت نهايي انتخابات خانه احزاب

انتخابات خانه احزاب درحالي برگزار شد كه برخي از اعضاي آن به نتيجه اين انتخابات اعتراض كردند . سخنگوي خانه احزاب در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به اعتراضاتي كه به نحوه برگزاري انتخابات اخير شوراي مركزي خانه احزاب مطرح بوده است، گفت : سومين مجمع عمومي خانه احزاب درحالي برگزار شد كه اعضاي هيات رييسه اين مجمع مي توانستند با استفاده از تجارب خوب و قابل اعتماد اعضاي هيات رييسه دو دوره گذشته خانه احزاب، انتخابات شوراي مركزي را به گونه اي برگزار كنند كه حرف و حديثي را به همراه نداشته باشد. قدرتعلي حشمتيان دبيركل جمعيت مستقل ايران اسلامي گفت: با ارسال نامه اي سرگشاده اعتراض خود را به برگزاري انتخابات شوراي مركزي خانه احزاب اعلام كرده ايم .

- تشكيل كميسيون نظارت در مجمع تشخيص مصلحت نظام

در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقرر شد به منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامعه نگري موضوعات ارجاعي مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي "كميسيون نظارت" با تركيب رئيس و دبير مجمع و دو نفر نماينده از ميان اعضاي هر يك از كميسيونهاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيون ها تشكيل مي شود.

- رد طرح فعال نمودن هيات منصفه مطبوعات و طرح سقط درماني ازسوي شوراي نگهبان

غلامحسين الهام سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح سقط درماني و طرح فعال نمودن هيات منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل 168 قانون اساسي، در شوراي نگهبان مخالف شرع و قانون اساسي شناخته شد.

- آغاز بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري

غلامحسين الهام سخنگوي شوراي نگهبان در نشست هفتگي خود با خبرنگاران گفت: با پايان يافتن مهلت ثبت نام بلافاصله بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري به مدت 10 روز آغاز مي شود.

الهام همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره تعدد داوطلبان رياست جمهوري كه در ستاد انتخابات ثبت نام كرده اند ، قانون انتخابات رياست جمهوري را داراي نارسايي و اشكالات متعددي خواند و گفت: مجلس اين قانون را با رعايت اصل 115 قانون اساسي و حقوق مردم اصلاح كند.

وي گفت: اين قانون به گونه اي تدوين شود كه جايگاه و شان ثبت نام نامزدي رياست جمهوري از حيث عرفي و فرهنگي متناسب با سطح فرهنگ جامعه باشد. الهام گفت: اميدواريم با اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري زمان و شيوه تبليغات داوطلبان نيز شفاف شود.

- پايان دوازدهمين جشنواره مطبوعات

دوازدهمين جشنواره مطبوعات با شعار "مطبوعات، همبستگي ملي، مشاركت عمومي" با حضور مسئولان فرهنگي كشور در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران با انتخاب برترين هاي اين نمايشگاه به كار خود پايان داد. جشنواره مطبوعات از تاريخ 14 لغايت 23 ارديبهشت در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار شد اين نمايشگاه همزمان با هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب آغاز شد و روز شنبه به كار خود پايان داد.

يكشنبه 25 ارديبهشت



- مجلس، دولت را ملزم به دستيابي كامل به فناوري هسته اي صلح آميز كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه به طرح الزام دولت در دستيابي به فن آوري هسته اي صلح آميز راي مثبت دادند.

به موجب اين طرح كه كليات و شورا اول آن در اواخر سال گذشته به تصويب مجلس رسيده بود، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب معاهده ان پي تي و قوانين بين المللي با بهره گيري از انديشمندان ، محققين و امكانات داخلي و بين المللي و همچنين پيگيري اجراي تعهدات آژانس انرژي بين المللي اتمي و كشورهاي برخوردار از اين فناوري در برابر كشورهاي عضو معاهده منع توليد و تكثير سلاحهاي هسته اي ( ان پي تي ) نسبت به برخوردار نمودن كشور از فناوري هسته اي صلح آميز از جمله چرخه سوخت جهت توليد 20 هزار مگاوات برق هسته اي اقدام نمايند. به موجب بند الحاقي اين طرح، سياست گذاري و برنامه ريزي در مورد تربيت نيروي انساني متخصص ، اولويت بندي در فناوري و تحقيقات هسته اي توسط وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و سازمان انرژي اتمي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

از مجموع 200 راي ماخوذه، 188 نماينده به اين طرح راي موافق دادند. پس از تصويب اين طرح نمايندگان مجلس با شعار الله اكبر و مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسراييل حمايت جدي خود را از فعاليتهاي هسته اي صلح آميز ايران اعلام كردند.

محمد سعيدي معاون برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان انرژي اتمي همان روز درگفتگو با خبرنگار "مهر" با اشاره به تصويب طرح الزام دولت به برخوردار نمودن كشور از فناوري هسته اي صلح آميز از جمله چرخه سوخت، گفت : تصويب اين طرح مهم كه در آن دولت ملزم به ايجاد چرخه سوخت هسته اي براي توليد 20 هزار مگاوات برق هسته اي شده، نشان دهنده خواست عمومي ملت براي توسعه و گسترش فناوري هسته اي در كشور است. دكتر سعيدي در پايان تاكيد كرد : با اجراي اين طرح، تمام مسيرهاي قانوني براي اجراي يك برنامه بلند مدت هسته اي فراهم شده و سازمان انرژي اتمي با تمام توان، برنامه ريزي لازم را جهت اجراي اين مصوبه قانوني به اجرا در خواهد آورد.

- سفر قاليباف به استان لرستان

محمدباقرقاليباف درسفري يك روزه به استان لرستان در جمع مردم شهرهاي اليگودرز، خرم آباد ، دورود و ازنا و

- تشكيل جلسه هيات وزيران در حضور رهبر معظم انقلاب

رئيس جمهور و اعضاى هيأت دولت درحضوررهبرمعظم انقلاب، تشكيل جلسه دادند تا تصميمات و برنامههاى پيش بينى شده در سفر حضرت آيت الله خامنهاى به استان كرمان، مورد بررسى نهايى قرار گيرد.

رهبر معظم انقلاب در اين جلسه تلاش سازمان مديريت و برنامه ريزى و ديگر دستگاهها، و پيگيرى مستمر استاندار كرمان را براى تحقق برنامههاى مصوب سفر، ضرورى برشمردند و با تشكر از دولت و مسؤلان ستاد بازسازى بم، كارهاى انجام شده در اين شهر را وسيع و خوب ارزيابى كردند اما افزودند: آثار اين كارها هنوز در زندگى مردم بم ملموس نيست كه بايد در اين جهت، فكرى اساسى كرد تا مردم حاصل كارهاى انجام شده را مشاهده و لمس كنند. ايشان رسيدگى به مشكلات زنان و كودكان بمى و آسيب ديدگان و معلولان زلزله بم، حل مشكل اصناف اين شهر، احداث فضاهاى آموزشى و مديريت مسائل فرهنگى مردم بم را مهم خواندند و افزودند: پيشرفت كارها در بم به نگاه ويژه دولت نياز دارد و پشتيبانى و حمايت از ستاد بازسازى بم نبايد در روال معمول تصميم گيريها دچار كندى شود.

دوشنبه 26ارديبهشت

- پيكان به موزه رفت و خط توليد خودروهاي سفارشي ايران خودرو آغازشد

سرانجام پس از كشمش هاي فراوان بين مسئولان ذي ربط ، بالاخره توليد پيكان در ايران متوقف و آخرين پيكان توليدي نيز به موزه فرستاده شد. و با حضور رييس جمهوري خط توليد خودروهاي سفارشي ايران خودرو آغاز به كار كرد. توليد خودرو شفارسي با هدف ورود شركت ايران خودرو به يك بازار جديد آغاز گرديده است. بر اين اساس شركت ايران خودرو با پشتوانه توانمندي هاي منحصر به فرد خود در زمينه طراحي ، تامين و توليد انبوه به زودي به عرصه اين بازار رقابتي در ايران و برخي كشورهاي هدف وارد خواهد شد. رييس جمهوري در مراسم توسعه و تكامل صنعت خودرو: جمهوري اسلامي ايران امروز از نظر دانش فني ساخت صد درصد خودكفاست سيد محمد خاتمي رييس جمهوري با حضور در مراسم توسعه و تكامل صنعت خودرو با اعلام اينكه جمهوري اسلامي ايران امروز از نظر دانش فني ساخت صد درصد خودكفاست گفت: رييس جمهوري آينده اين افتخار را خواهد داشت كه در سال 85 در دانش طراحي و ساخت نيز رييس ايراني خودكفا باشد.

- مصوبه شوراي پول و اعتبار لغو شود

نمايندگان مجلس در نامه اي به رييس جمهوري نوشتند: مصوبه پول و اعتبار مبني بر يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي به علت آثار سوء آن براي بخش هاي مختلف اقتصادي بايد لغو شود.

- آغاز تحصن دانشجويان در اعتراض به پذيرش دانشجو با اخذ شهريه

دانشجويان دانشگاههاي صنعتي اصفهان ، صنعتي شريف ، علم و صنعت و دانشگاه تهران كه ازصبح سه شنبه دراعتراض به پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه هاي دولتي درمقابل مجلس تحصن كرده اند، براي پايان دادن به تحصن خود خواستار تضمين مكتوب هيات رئيسه مجلس براي پايان دادن قانوني به پذيرش دانشجوي پولي شدند شدند واعلام كرده اند تا حصول نتيجه نهايي همچنان به تحصن خود ادامه داده و خواستار تحقق مطالبات منطقي خود هستند.

سه شنبه 27 ارديبهشت

- بهره برداري از بزرگترين شهرك گلخانه اي آب كشت در شهر جديد هشتگرد با حضور رييس جمهور

بزرگترين مجتمع توليد محصولات گلخانه اي كشور كه با استفاده از سيستم هاي آب كشت و بدون خاك در شهر جديد هشتگرد با حضورسيد محمد خاتمي رييس جمهور به بهره برداري رسيد. اين شهرك گلخانه اي 170 هكتار مساحت دارد كه در عرصه هاي پنج هزار متري در اختيار متقاضيان فارغ التحصيل كشاورزي و گرايش هاي آن قرار مي گيرد. اين طرح با اعتبار 25 ميليارد ريال اجرا شده است و زمينه اشتغال 345 متخصص و فارغ التحصيل كشاورزي و حدود 4 هزارنيروي ديگر را فراهم مي كند. ظرفيت هاي بالقوه اين طرح، برداشت سالانه دو ميليون و 100 هزار كيلوگرم انواع صيفي جات، گياهان دارويي ، گلهاي زينتي و سبزيجات كه ارزش صادراتي مطلوبي دارد، مي باشد. ويژگي كشت در اين شهرك گلخانه اي به روش هيدروتونيپ يا كاشت بدون خاك مي باشد. سيد محمد خاتمي در ادامه سفر به شهرستان ساوجبلاغ در جمع پرشور مردم نظرآباد با اهداي هدايايي از محل اعتبارات رياست جمهوري ، احداث يك سالن ورزشي ويژه بانوان و زنان نظرآباد، كمك به احداث كانون فرهنگي نظرآباد ويژه دختران و پسران جوان اين شهرستان، احداث يك باب هنرستان فني و حرفه اي در مركز بخش "كم كمان"، احداث زمين چمن براي جوانان دهستان "نجم آباد" و كمك به مجموعه گردشگري روستاي احمد آباد را به مردم اين شهرستان اهدا كرد.

- نخستين سفر استاني رييس مجلس شوراي اسلامي

رييس مجلس شوراي اسلامي در نخستين سفر استاني خود در جايگاه "رياست هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي" در صدر هيئتي پارلماني به استان مركزي سفركرد و طي دو روز در شهرهاي مختلف اين استان سخنراني و از طرحهاي زير بنايي استان ديدن كرد. ديدار با روحانيان و دانشگاهيان فرهيخته استان مركزي از ديگر برنامه هاي نخستين روز سفر هيئت اعزامي مجلس شوراي اسلامي بود.

غلامعلي حداد عادل دراين سفربا مردم شهرهاي ساوه، آشتيان، تفرش، فرمهين فراهان، اراك، شازند، خمين، محلات و دليجان ديداركرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي دراين سفردركنگره بزرگداشت مرحوم علامه سيد حسن آشتياني درزادگاه آن عالم فرزانه شركت كرد. حداد عادل همچنين درتفرش بر سر مزار پدر فيزيك ايران پروفسورمحمود حسابي رفت و ضمن قرائت فاتحه و اداي احترام به مقام علمي پروفسور حسابي، دفتر يادبود او را امضا كرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي دراين سفرهمچنين پس از بازديد ازمجتمع آب سنگين اراك ، از بيت امام خميني (ره) در خمين بازديد و دفتر يادبود بيت امام را امضا كرد .

- بررسي شاخصه هاي "اصولگرايي اصلاح طلبانه" در گفت وگوي "مهر" با كارشناسان

امير محبيان عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت،در بررسي شاخصه هاي "اصولگرايي اصلاح طلبانه" در گفت وگوبا "مهر" واژه "اصولگرايي اصلاح طلبانه" را تركيب خردمندانه اي دانست كه آرمانگرايي را در بستر زمان و مكان قرار مي دهد. وي گفت: تقابل اين واژه ها را جعلي و نادرست خواند و تصريح كرد: اگر اصولگرايي در روش نتواند اصلاح طلبي را برتابد و خود را با شرايط زمان و مكان تطبيق دهد در سطح آرمانگرايي محض باقي خواهد ماند و به نوعي تحجر خواهد انجاميد.

حسين شريعتمداري فعال سياسي و مدير مسئول روزنامه كيهان نيزبا اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در تبيين ويژگي هاي جريانهاي سياسي داخل نظام به خبرنگار سياسي "مهر" گفت:جريانات و گروههايي كه 4 اصل اسلام، نظام اسلامي، راه امام و رهبري را قبول دارند مي توانند در دايره حاكميت قرار بگيرند.عاقلانه ترين تصميم، استفاده از سلايق مختلف در اداره امور كشوراست زيرا اداره كشور صرفا نبايد در اختيار يك سليقه خاص قرار بگيرد بلكه بايد از آرا و انديشه هاي جريانات مختلف كه در چارچوب اصول اساسي نظام فعاليت مي كنند، استفاده كرد.

- دكتر لاريجاني به نفع هيچ كس كنار نمي رود

محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز و سخنگوي دكتر علي لاريجاني كانديداي رياست جمهوري در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "مهر" تصريح كرد: لاريجاني تا پايان در صحنه رقابتهاي انتخاباتي حضور دارد و در يك رقابت سالم با ساير نامزدها، رقابت خواهد كرد و به نفع هيچ كس كنار نمي رود و آنچه در برخي دانشگاهها و يا برخي سايتهاي خبري و روزنامه ها مبني براينكه در روزهاي آينده، دكتر لاريجاني به نفع يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري كناره گيري مي كند، تكذيب مي شود.

- تبليغ كانديداها از تريبون مجلس ممنوع

رييس مجلس شوراي اسلامي در واكنش به نطق محمد قمي نماينده پاكدشت كه در آن با اشاره به فرا رسيدن انتخابات رياست جمهوري، از برنامه ها و مواضع مهدي كروبي كانديداي مجمع روحانيون مبارز اعلام حمايت كرد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: از همه نمايندگان خواسته ايم به نفع يا عليه كانديدايي از تريبون مجلس سخن نگويند. وي افزود: ذكر نام كانديدا چه قبل و بعد از اعلام صلاحيت آنها، شبهه استفاده از امكانات دولتي براي تبليغ را بوجود مي آورد و ممنوع است ، نمايندگان فقط معيارها را بگويند و از ذكر سلايق خودداري كنند.

- آمار كلي داوطلبان رياست جمهوري

جهانبخش خانجاني رييس كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام كرد: از 1014 ثبت نام شده در فهرست داوطلبان رياست جمهوري، 72 داوطلب رياست جمهوري دكترا دارند، 126 داوطلب بيكارند،30 داوطلب كمتر از 20 سال دارند، 84 نفر بازنشسته، 8 وكيل، 22 روحاني، يك دانش آموز، 22 پزشك، 2 نماينده مجلس، 34 استاد دانشگاه، 8 دانشجو، 418 نفر شغل آزاد، 286 كارمند هستند. وي همچنين اعلام كرد: 89 نفر از ثبت نام شدگان زن هستند.

- فراكسيون وفاق و كارآمدي: انتخابات هيات رييسه مجلس در سال دوم بعد از انتخابات رياست جمهوري بايد برگزار شود

رضا طلايي نيك سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از برگزاري انتخابات زودرس هيات رييسه مجلس گفت: انتخابات هيات رييسه مجلس در سال دوم بعد از انتخابات رياست جمهوري بايد برگزار شود. وي گفت: استفاده ابزاري هيات رييسه براي برگزاري زودرس انتخابات به منظور تاثيرگذاري بر فضاي انتخابات رياست جمهوري، يك ناشي گري سياسي است.

- هفدهمين اجلاس گروه كاري ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر جمهوري اسلامي ايران

با حضور نمايندگان 5 كشور ساحلي خزر، هفدهمين اجلاس گروه كاري تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي خزر با حضور نمايندگان ويژه و معاونان وزراي خارجه پنج كشور حوزه خزر، روسيه، آذربايجان، تركمنستان، قزاقستان و جمهوري اسلامي ايران با سخنراني كمال خرازي وزير امور خارجه در تهران آغاز به كار كرد. اصول مربوط به كشتيراني ، حفاظت از محيط زيست، بهره برداري از منابع نفت وگاز و شبكه هاي انتقال آن و مباحث امنيتي و انتظامي از جمله محورهاي تدوين اين كنوانسيون است . مباحث نشست دو روزه تهران تقسيم منابع بستر و زيربستر، تعيين مناطق ملي و انحصاري ماهيگيري، محدوده مشترك در دريا، ترانزيت مشترك آبراهها و كانالها، نظام كشتيراني تجاري و غيرتجاري، شرايط احداث خط لوله از بستر، شيوه هاي حل و فصل اختلافات و وضعيت نظامي درياي خزر اعلام شده است.

- حمايت قاطع شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب از دكتر لاريجاني

شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در اولين جلسه خود پس از ثبت‌نام نامزدهاي انتخاباتي كه روز سه شنبه با حضور ناطق نوري رئيس شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب تشكيل شد، مجددا بر نامزدي دكتر علي لاريجاني ازسوي اين شورا تاكيد و حمايت قاطع خود را از وي اعلام كرد. دراين جلسه تاكيد شد: اين شورا مصمم است بطور جدي در عرصه رقابت انتخابات رياست جمهوري حضور داشته و نامزد قطعي آن نيز دكتر علي لاريجاني است و هرگونه تغيير در اين تصميم منتفي مي‌باشد.

- مهرعليزاده به نفع هيچ كس كنار نمي رود

فاطمه خاتمي رييس ستاد انتخاباتي مهندس مهرعليزاده با اعلام اينكه وي به نفع هيچ كس كنار نمي رود تصريح كرد: مهرعليزاده مديري است كه هميشه در انتخاب مديران فراجناحي عمل مي كند و به سه مشخصه، تخصص، آشنا به كار و جواني بهاي زيادي داده و در انتخاب مديران به بانوان و جوانان نه در حرف بلكه در عمل بها داده است

- انتخابات هيات رييسه مجلس يازدهم خرداد برگزار مي شود

عليرغم انتشار برخي خبرها، در تركيب هيات رييسه مجلس در سال دوم، تغييرات گسترده اي رخ نخواهد داد.

در انتخابات هيات رييسه مجلس در سال دوم كه قراراست يازدهم خردادماه برگزار شود، نامزد هاي جديدي براي حضور در هيات رييسه اعلام آمادگي نكرده اند .از ميان اعضاي هيات رييسه تعداد اندكي قصد ندارند در تركيب هيات رييسه باقي بمانند و اكثر آنان خواستار ادامه حضور در هيات رييسه هستند. درمجمع عمومي فراكسيون اكثريت مجلس كه عصر امروز برگزار شد، به جز باهنر و ابوترابي، هيچ كس آمادگي خود را براي كانديداتوري نايب رييسي اعلام نكرد وبه اين ترتيب به نظر مي رسد در روز انتخابات هيات رييسه در صحن علني، اگر از ديگر فراكسيونها نيز افرادي براي تصدي نواب رييسي كانديدا شوند نتوانند آراي لازم را كسب كنند.

- اصولگرايان مجلس در انتخابات، موضع فراكسيوني نخواهند داشت

سيد محمدرضا ميرتاج الديني عضو هيات رييسه فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به مجمع عمومي اين فراكسيون كه عصر سه شنبه در صحن مجلس برگزار شد، گفت: به دليل اينكه اصولگرايان مجلس در انتخابات رياست جمهوري، گرايشات مختلفي دارند، مقررشد كه اصولگرايان مجلس موضع فراكسيوني نداشته باشند. وي افزود: درمجمع عمومي فراكسيون اكثريت مجلس تاكيدشد: مجلس هفتم با رييس جمهور آينده در تعاملي سازنده توام با نظارت و حفظ استقلال همكاري خواهد كرد.

- محسن هاشمي همچنان مديرعامل مترو است

در پي درج اخباري مبني بر تغيير مديريت متروي تهران ، شركت راه آهن شهري تهران وحومه ( مترو ) با صدور اطلاعيه اي ضمن تكذيب خبر فوق تاكيد كرد : مهندس محسن هاشمي همچنان در سمت خود به عنوان مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت متروي تهران مشغول بكار است .

- نخستين ديدار خرازي از عراق پس از روي كارآمدن دولت جديد

دكتر كمال خرازي وزير امور خارجه ايران در نخستين ديدار وزير امور خارجه ايران ازعراق پس از روي كارآمدن دولت جديد دراين كشور سه شنبه براي ديدار رسمي از عراق عازم اين كشورشد. خرازي دراين سفر علاوه برديدارو گفتگو با هوشيار زيباري همتاي عراقي خود با ابراهيم جعفري نخست وزير، آيت الله سيستاني مرجع عاليقدر شيعيان عراق ، حاجم الحسني رئيس مجمع ملي انتقالي عراق ديدارو گفتگوكرد.

چهارشنبه 28ارديبهشت

- بازديد رييس جمهور از موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان

رييس جمهور در جريان بازديد از موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان: "تبيان" كانون جوشنده تكنولوژي مدرن در خدمت ايمان، استقلال و انقلاب ملت ايران دانست و آن را يكي از ارزنده ترين فعاليتهاي فرهنگي، ديني و اجتماعي در كشور توصيف كرد و گفت: تبيان گشاينده جهاني جديد بر روي انسان مومني است كه مي خواهد مومن بماند و در عين حال در اين جهان باشد.

موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان از موسسات وابسته به سازمان تبليغات اسلامي است كه از سال 81 تاكنون به فعاليت در زمينه اطلاع رساني از طريق فناوري هاي روز پرداخته است.

رييس جمهور كه پس از بازديد از بخشهاي مختلف موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان با مديران و مسئولان اين پايگاه اطلاع رساني سخن مي گفت، اظهار داشت: اين مجموعه مي تواند آثار بسيار ارزنده اي را به دنبال داشته باشد زيرا معتقديم نمي توانيم خود را از جهان جدا كنيم و بهتر است آن دريچه ها و كانالهايي كه به طور شگفت انگيزي جهان را به هم وصل مي كند در اختيار داشته باشيم.

- خاتمي : مطمئنم كه بگويم ديگر در انتخابات رياست جمهوري شركت نمي كنم

خاتمي درجريان بازديدازتبيان درپاسخ به سوالي مبني براينكه آيا مجددا به صحنه سياست و رياست جمهوري بازخواهد گشت يا خير گفت: تا چهار يا هشت سال بعد چه كسي زنده است و چه كسي مرده اما مطمئنم كه بگويم ديگر در انتخابات رياست جمهوري شركت نمي كنم حالا تا بعد ببينيم چه مي شود.

- استاندار تهران در همايش مسوولان واحدهاي بازرسي

علي اكبر رحماني در چهارمين همايش مسوولان واحدهاي بازرسي سازمانها ، ادارات كل ، فرمانداريها و شهرداريهاي استان تهران با ابراز تاسف از گزارشاتي مبني بر سوءاستفاده هاي انتخاباتي از اموال دولتي برضرورت فعال بودن نظام بازرسي كشورتاكيدو تصريح كرد : در بازرسي ها ملاك و معيار بايد قانون باشد و هيچ خط قرمزي جز محدوده قانون پذيرفتني نيست .

- محكوم كردن اعمال ضدانساني متجاوزان آمريكايي در هتك حرمت به قرآن كريم

درادامه محكوم كردن اعمال ضدانساني متجاوزان آمريكايي در هتك حرمت به قرآن كريم اين هفته نيزبسياري ازسازمانها ، ارگانها و نهادهاي مختلف ازجمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، بسيج دانش آموزي و دانشجويي ، سازمان تبليغات اسلامي ، مجمع جهاني اهل بيت ،آيت الله نوري همداني از مراجع عظام تقليد، فرهنگسراي قرآن ، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دانشجويان و طلاب ، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي باصدوربيانيه هاي جداگانه هتك حرمت نظاميان اشغالگر آمريكايي نسبت به آخرين كتاب آسماني يعني قرآن كريم را نشاني از كينه ديرينه دولتمرندان سبك مغز آمريكا نسبت به اسلام عزيزدانستند و آن را به شدت محكوم كردند.

- توكلي : دولت آينده بايد نگاهي انقلابي به مردم داشته باشد

دكتر احمد توكلي كانديداي انصرافي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در جمع دانشجويان دانشگاه تبريز گفت: بعد از پيروزي در جنگ، نگاه دولت به مردم طوري تغيير كرده است كه ديگر مردم در كارهاي اجرايي كشور شركت داده نشده اند. ما بايد در انتخابات نهم سعي كنيم دولت اصولگرايي سركار آيد كه نگاه انقلابي به مردم داشته باشد.

- مهدي كروبي به بيانيه اعلام حضور هاشمي رفسنجاني پاسخ داد

مهدي كروبي،كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در نامه اي سرگشاده خطاب به "هاشمي رفسنجاني" در واكنش به بيانيه اعلام حضور وي در انتخابات، به نقد عملكرد هاشمي در دوران سازندگي و پس از آن پرداخت واز تحقير ساير كانديداها با بكاربردن عبارت "عدم وجود كانديداي توانمند و مقبول" انتقادكرد.

- جلسه شوراي راهبري و سياست گذاري انتخابات

با حضور اعضاي اين شورا در دفتر وزير كشور تشكيل شد. دراين جلسه ضمن بحث و بررسي پيرامون تقويت ساز وكارهاي سلامت انتخابات، اعضاي شورا نسبت به عدم تشكيل تعدادي از هيأت هاي اجرايي شهرستان ها به دليل رد صلاحيت تعداد زيادي از معتمدان توسط هيأت هاي نظارت و نيز عدم توجه هيأت هاي نظارت به جايگاه قانوني خود و مديران اجرايي ، ابراز نگراني كردند و مقرر داشتند كه پيگيري لازم براي حل مشكل به عمل آيد.



- اعلام نتايج نطرسنجي خبرگزاري "مهر" درباره نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري

دراين نظرسنجي كه در حاشيه هجدهمين نمايشگاه كتاب و دوازدهمين جشنواره مطبوعات و از ميان گروههاي سني مختلف بازديد كننده برگزار شده است ؛ آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني با 25.05 درصد از شانس بيشتري براي پيروزي در انتخابات برخوردار است ؛ گرچه 65.18 از پاسخ دهندگان به اين نظرسنجي تاكيد كرده اند كه هنوز كانديداي مورد نظر خود را انتخاب نكرده اند. دكتر مصطفي معين با 22.61 درصد ، دكتر محمد باقر قاليباف با 16.86 درصد و دكتر محمود احمدي نژاد با 14.52 درصد در رده هاي بعدي قرار گرفتند. دكتر علي لاريجاني با 10.53 درصد ، حجت الاسلام و المسلمين مهدي كروبي با 5.36 درصد، دكتر محسن رضايي با 2.83 درصد و مهندس محسن مهرعليزاده با 2.24 درصد در رده هاي پنجم تا هشتم اين نظر سنجي قرارگرفتند

- اعتراض كوچك زاده به مطلب درج شده در يك روزنامه

مهدي كوچك زاده نماينده تهران در جلسه علني امروز نسبت به مطالب مندرج در يك روزنامه در خصوص وي اعتراض كرد.

كوچك زاده در جلسه علني سه شنبه نيزدريك تذكر آيين نامه اي ، حفظ شان و جايگاه مجلس را وظيفه هيات رييسه عنوان كرد و با انتقاد ازمطبوعات و خبرنگاران، مطالب درج شده به نقل از وي در روزنامه ها را كذب محض خواند و با اشاره به سخنان كارپرداز فرهنگي مجلس كه گفته بود تا من هستم از هيچ خبرنگاري شكايت نمي كنم، گفت: ملت شريف ايران و همكاران محترم مي دانند احتمال تخلف از هر كس حتي خبرنگاران و روزنامه نويسان كه مدعي پيامبري و معصوميت در عصر گفت وگوي تمدن ها هستند، وجود دارد .

پنجشنبه 29ارديبهشت

- آغازبكار جشنواره ملي قرآن دانشجويان با پيام رييس جمهور

سيد محمد خاتمي رييس جمهوردر پيامي به بيستمين جشنواره ملي قرآن دانشجويان تصريح كرد: آشنايي و به كارگيري عملي دستورالعمل هاي مترقي قرآن كريم توسط دانشجويان به عنوان فرهيختگان جامعه، آغاز مبارك و سرمنشاء گسترش و نشر اين فرهنگ در ديگر اقشار جامعه خواهد بود.



- احمدي نژاد: شرايط ميثاق 4 نفره تغيير كرده و اكنون ميثاق ما خدمت بهتر به مردم است

محمود احمدي نژادشهردارتهران درحاشيه ملاقات هفتگي خود با ساكنان منطقه 13 تهران ، در پاسخ به سئوال مكرر خبرنگاران درخصوص مسايل انتخاباتي مانند كناره گيري ازنهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به نفع يكي ازكانديداها ، انصراف و يا حضوروي دررقابتهاي انتخاباتي ونحوه مرخصي او گفت : پس از بررسي هاي كامل درباره نحوه اداره كشور به اين نتيجه رسيدم كه بايد وارد اين عرصه شوم و اگر زنده ماندم تا آخر در خدمتتان هستم.



- محسن رضايي: چشم انداز بيست ساله به چالش كشيدن و تغيير اساسي در خودمان است

دكتر محسن رضايي در همايش "اصناف و چشم انداز دولت آينده" با اشاره به اينكه چشم انداز بيست ساله ايران زير بنايي ترين بيانيه ارزش ها ، آرمان ها و اهداف كشور مي باشد، گفت: چشم انداز در واقع به چالش كشيدن و تغيير اساسي در خودمان است و تا اين تغيير انجام نشود ما به قله پيشرفت و ترقي نخواهيم رسيد.



- آغاز همايش نكوداشت دكتر حسين عظيمي با پيام خاتمي

حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي رييس جمهوري در پيامي به همايش نكوداشت دكتر حسين عظيمي تصريح كرد: مرحوم عظيمي همواره يادآور تلاش مجدانه براي عدالت و آزادي خواهد بود "اقتصاد دانايي محور" رويكرد و انديشه دكتر عظيمي برجسته تر و درخشان تر از پيش در سياست ها و برنامه هاي توسعه همه جانبه كشور تجلي دارد.

سيد محمد خاتمي رييس جمهور، نفت را پشتوانه اصلي اقتدار، امنيت، پيشرفت و توسعه كشور توصيف كرد و گفت: نفت مايه اصلي حيات پيش روي جامعه ما است، به شرط اينكه از اين مواد درست استفاده كنيم و آن را فرصتي براي جهش در زندگي و عرصه جهاني بدانيم .



- رييس جمهور در جمع مديران ارشد صنعت نفت

خاتمي كه در هشتمين همايش سراسري مديران ارشد صنعت نفت ، حذف يارانه بنزين را يك انقلاب اقتصادي معرفي كرد و گفت: اين انقلاب مي توانست در خدمت عدالت، توليد و ارتقاي كشور قرار بگيرد و اگر روزي بنا بود دوباره رييس جمهور شوم تمام تلاش خود را مي كردم تا اين كار عظيم را انجام دهم.

- خاتمي در جمع روساي واحدهاي دانشگاه آزاد

رييس جمهور دانشگاه را محل اجتهاد، نقد و پرسشگري دانست و گفت: يك جامعه نقاد پرسشگر است نه تخريب گر ولي ما در ميان افراط و تفريط در نوسان هستيم. گاهي به ستايشهاي نابجايي مي افتيم كه انگار كسي را كه مي ستاييم نمي تواند هيچ نقص و قصوري داشته باشد و گاهي چنان به تخريب مي افتيم كه گويا طرف مقابل هيچ خوبي و ويژگي مناسبي ندارد.