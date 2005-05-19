استقبال مخاطبان از زندگينامه مكتوب شهدا

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين سلسله كتابها كه هر كدام از آنها به زندگي يك فرمانده شهيد پرداخته است ، با استقبال مردم به خصوص نوجوانان و جوانان در خريد آنها مواجه شده است.
اين گزارش حاكي است كتابهاي يادشده در هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران نيزتوانستند با استقبال مخاطبان مواجه شوند و شماري از اين آثار، در فهرست انتشار مجددد قرار گرفته اند .
سلسله كتابهاي فرماندهان جنگ كه توسط نشرشاهد به چاپ رسيده است ، به دليل استقبال گسترده مردم در فهرست انتشار مجدد قرار گرفت .
به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين سلسله كتابها كه هر كدام از آنها به زندگي يك فرمانده شهيد پرداخته است ، با استقبال مردم به خصوص نوجوانان و جوانان در خريد آنها مواجه شده است.
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