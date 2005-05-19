استقبال مخاطبان از زندگينامه مكتوب شهدا

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين سلسله كتابها كه هر كدام از آنها به زندگي يك فرمانده شهيد پرداخته است ،‌ با استقبال مردم به خصوص نوجوانان و جوانان در خريد آنها مواجه شده است.



اين گزارش حاكي است كتابهاي يادشده در هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران نيزتوانستند با استقبال مخاطبان مواجه شوند و شماري از اين آثار، در فهرست انتشار مجددد قرار گرفته اند .