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۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۲۲:۰۸

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استقبال مخاطبان از زندگينامه مكتوب شهدا

سلسله كتابهاي فرماندهان جنگ كه توسط نشرشاهد به چاپ رسيده است ، به دليل استقبال گسترده مردم در فهرست انتشار مجدد قرار گرفت .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ،  اين سلسله كتابها كه هر كدام از آنها به زندگي يك فرمانده شهيد پرداخته است ،‌ با استقبال مردم به خصوص نوجوانان و جوانان در خريد آنها مواجه شده است.

اين گزارش حاكي است كتابهاي يادشده در هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران نيزتوانستند با استقبال مخاطبان مواجه شوند و شماري از اين آثار، در فهرست انتشار مجددد قرار گرفته اند . 

کد مطلب 185513

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