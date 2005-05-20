يك ركورد ملي و يك ركورد ليگ جابجا شد

به گزارش خبرنگار" مهر" ، عصر روز پنج شنبه در اولين روز مسابقه هاي دووميداني باشگاه هاي ايران ، مهدي اميني پرنده طول تيم ذوب آهن اصفهان 7 متر و 68 سانتيمتر پريد و سه سانتيمترركورد ملي اين ماده كه دراختيارخودش بود را جابجا كرد .

سيد مهدي شاهرخي نفراول پرتاب وزنه ايران نيز ديروز 18 متر و 50 سانتيمتر پرتاب كرد و ركورد ليگ ايران را پنج سانتيمتر شكست. مقام چهارمي محمد ماكينان نفر اول ماده 400 متر ايران هم از اتفاقات مهم اين روز به شمار مي آيد. دراين دوره 168 دووميداني كار از 17 تيم حضور دارند كه در 22 ماده در ورزشگاه حافظيه شيرازمسابقه مي دهند.

نتايج روز اول

10 كيلومتر پياده روي :

مقام اول : وحيد سپاهي از تيم ذوب آهن با ركورد 97/22/45

مقام دوم : اميرخيرگو از تيم نفت تهران با ركورد87/26/46

مقام سوم : ابراهيم رحيميان از تيم دانشگاه آزاد با ركورد 45/34/46

100 متر:

مقام اول : عبدالغفار سقر از تيم نفت با ركورد 62/10

مقام دوم : حسين قائمي از تيم نفت با ركورد 68/10

مقام سوم : امير پياهو از تيم دانشگاه آزاد با ركورد 73/10

110متربا مانع :

مقام اول : روح الله عسكري از تيم ذوب آهن با ركورد 01/14

مقام دوم: صادق جليلي از تيم ذوب آهن با ركورد 60/14

مقام سوم : احمد حاج محمد حسيني با ركورد 75/14

1500 متر :

مقام اول : سجاد مرادي از تيم ذوب آهن با ركورد 30/47/3

مقام دوم: روح الله محمدي از تيم نفت با ركورد 63/55/3

مقام سوم: كرم سهرابي از تيم بازيافت با ركورد /58/3

پرتاب وزنه :

مقام اول : مهدي شاهرخي از تيم نفت با ركورد 50/18

مقام دوم: عباس صميمي از تيم ذوب آهن با ركورد 76/17

مقام سوم: حميد رضا زارع از تيم دانشگاه آزاد با ركورد 20/17

400 متر :

مقام اول : احسان مهاجر شجاعي از تيم نفت با ركورد 11/47

مقام دوم: بهروز مهدوي از تيم ذوب آهن با ركورد 40/47

مقام سوم: ابراهيم احمد اف از تيم دانشگاه آزاد با ركورد 94/47

پرش طول:

مقام اول : مهدي اميني از تيم ذوب آهن با ركورد 7 متر و 68 سانتيمتر

مقام دوم : علي نورجانيان ازتيم بازيافت با ركورد 7 متر و 40 سانتيمتر

مقام سوم: هالي محمد قاندومي از تيم نفت با ركورد 7 متر و 38 سانتيمتر

پرتاب نيزه :

مقام اول : ايوب آرخي از تيم بازيافت با ركورد 72 متر و 34 سانتيمتر

مقام دوم: مهدي روايي ازذوب آهن با ركورد 72 متر و 5 سانتيمتر

مقام سوم: مهدي قوامي از پيام مشهد با ركورد 65 متر و 62 سانتيمتر

5 هزارمتر :

مقام اول : روح الله اماني از تيم ذوب آهن با ركورد 66/17/15

مقام دوم: اميد محرابي از تيم نفت تهران با ركورد 74/17/15

مقام سوم: مهدي زارعي نژاد از تيم دانشگاه آزاد با ركورد 72/25/15

پرش ارتفاع :

مقام اول : اسفندريارآيتي از تيم دانشگاه آزاد با ركورد 2 متر و 8 سانتيمتر

مقام دوم : ابراهيم قاسم زاده از تيم بازيافت گلستان با ركورد 2 متر و 5 سانتيمتر

مقام سوم مشترك : حسين شايان از تيم نفت به همراه سعيد ميرزايي تبار از تيم دانشگاه آزاد با ركورد 2 متر

100×4 متر امدادي :

مقام اول : تيم نفت تهران با ركورد 53/41

مقام دوم: تيم ذوب آهن الف با ركورد 27/42

مقام سوم : تيم دانشگاه آزاد با ركورد 72/42