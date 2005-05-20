پيگيري و بررسي مراحل اجرايي پروژه آرشيو الكترونيكي پرونده هاي شهرسازي

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، در اين جلسه دكتر قرباني معاون هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري تهران بار ديگر با تاكيد بر ضرورت ايجاد دولت الكترونيك در شهرداري تهران اظهار داشت : بر اساس برآورد كارشناسان و صاحبنظران حدود 15 درصد ترافيك شهر تهران به دليل بوروكراسي هاي موجود در امور ادارات و سازمانهاي مختلف بوجود مي آيد كه با ايجاد دولت الكترونيك در شهرداري تهران، بخشي از ترافيك ناشي از سفرهاي غير ضروري در شهر تهران كاسته خواهد شد .

معاون هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري تهران با اشاره به بررسي و پيگيري مراحل اجرايي پروژه آرشيو الكترونيكي پرونده هاي شهرسازي ، اظهار داشت : ايجاد دولت الكترونيك در شهرداري تهران با هدف تسهيل در ارائه خدمات به ارباب رجوع ، جلوگيري از اتلاف وقت و به تبع آن سفرهاي غير ضروري به عنوان يكي از مهمترين برنامه هاي دراز مدت در دستور كار شهرداري تهران قرار دارد و در اين راستا از ابتداي سال جاري نخستين قدم هاي ايجاد دولت الكترونيك در شهرداري تهران برداشته شده است .

در ادامه اين جلسه، بحث پروژه آرشيو الكترونيكي پرونده هاي شهرسازي توسط دكتر غني زاده و مهندس كارگري مورد بررسي و پيگيري قرار گرفت كه مهندس كارگري رئيس سازمان فن آوري و اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران ضمن ارائه گزارشي از مراحل اجرايي پروژه آرشيو الكترونيكي پرونده هاي شهرسازي به تاثير استفاده از فناوري IT در زندگي شهروندان اشاره كرد و افزود : با ايجاد دولت الكترونيك و بهره گيري از فناوري IT ، ديگر نيازي به حضور مداوم شهروندان در ساختمان ادارات و سازمانهاي مختلف نبوده و به اين ترتيب بخش قابل توجهي از سفرهاي غير ضروري ، ترافيك ، اتلاف وقت و ... كاهش خواهد يافت ، ضمن اينكه شهروندان اين امكان را خواهند داشت كه از منزل ، محل كار و يا كيوسك هايي كه در سطح شهر به همين منظور تعبيه خواهند شد ، خدمات مورد نياز خود را دريافت و يا از ميزان پيشرفت پرونده كاري خود در ادارات و سازمانهاي مورد نظر مطلع شوند.

در پايان اين نشست، مهندس زارع شهردار منطقه 4 و معاون هماهنگي و برنامه ريزي اين منطقه به ارائه گزارشي از وضعيت منطقه ، پروژه هاي در دست اجرا و بحث بودجه و هزينه پرداخت .

