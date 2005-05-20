آمريكا اشتباه بزرگ حمله به عراق را درباره ايران تكرار نمي كند// تنها راه برقراري آرامش در خاورميانه خروج نيروهاي اشغالگر است// طرح خاورميانه بزرگ نقطه آغاز شكست آمريكاست

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر"، سردارسرلشگر پاسدارسيدرحيم صفوي كه به مناسبت فرارسيدن سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر پيش ازخطبه‌ هاي نماز جمعه اين هفته تهران سخن مي گفت، با بيان اينكه بعضي ازرسانه‌ها تلاش مي ‌كنند وضعيت ايران را بحراني جلوه دهند، افزود: بعيد است آمريكايي‌ها در فاصله نزديكي بتوانند، خطر بزرگ نظامي براي ايران ايجاد كنند

سرلشگر صفوي گفت: ايران از يك قدرت دفاعي موثري برخوردار است كه با با نهايت هوشياري و با اقتدار كامل و با تكيه بر فناوري درون ساز آماده مقابله با هر گونه تجاوز است .

وي با اشاره به تحريم ها و اقداماتي كه آمريكا از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي عليه ايران انجام داد، افزود: ملت ما ، ملت بحران ديده ‌اي است كه اگر با خطر مواجهه شود، همان واكنشي را نشان خواهد داد كه 23سال

پيش در خرمشهر نشان داد

صفوي با تاكيد براينكه تمامي نقشه ها و توطئه هاي آمريكا عليه ايران تاكنون شكست خورده است، به موفقيت هاي ايران در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي ؛ دفاعي و نظامي اشاره كرد و افزود: دوران تسلط ابرقدرتها در سرزمينهاي اسلامي به سرآمده و قرن حاضر، قرن بيداري ملتها و عصر خميني (ره) است

وي با اشاره به حمايت هاي آمريكا از سياستهاي ضد انقلاب اسلامي ايران در خاورميانه و جهان، گفت: در مداخله دوسال گذشته هيچ كشوري از برنامه هاي آمريكا در منطقه حمايت نكرد و حاضرنشد هزينه آمريكايي ها را بپردازد .

فرمانده كل سپاه در بخش ديگري از سخنان خود، بر لزوم هوشياري ملل مسلمان ازجمله عراقي ها دربرابرتوطئه هاي آمريكا درشرايط فعلي تاكيد كرد وگفت : سياست فعلي آمريكا ايجاد تنش بين شيعه و سني است و بر اساس اطلاعات بدست آمده، آنان براي رسيدن به اين هدف اقدام به بمب‌ گذاري در مساجد شيعه و محله ‌هاي اهل تسنن مي ‌كنند و بدنبال ايجاد جنگ داخلي درعراق هستند

صفوي با بيان اينكه آمريكا هم ‌اكنون در باتلاق عراق وافغانستان به دام افتاده است ادامه داد: بيداري ملت عراق موجب شده آمريكايي ها بعد از اشغال نظامي اين كشور، با تنفر مسلمانان و آزادي خواهان جهان مواجه شوند. وي افزود: دولت فعلي عراق نيز مجموعه مطلوب آمريكايي ها نيست، همين مجمع و مراجع شيعه به دنبال يك قانون اساسي هستند و ملت عراق دنبال ايجاد يك فضاي سياسي به جاي فضاي امنيتي است كه در اين فضا سرنوشت خود را با خروج آمريكاييها بدست آورد. صفوي افزود: مداخله آمريكا در عراق با هيچ منطقي سازگار نيست و هزينه دو ماه حضور نيروهاي اين كشور در عراق معادل يك سال عوايد نفتي عراق است. وي گفت: آمريكا بطور متوسط روزانه پنج كشته و در ماه بطور متوسط بيش از يكصد كشته در عراق مي‌دهد در حاليكه براي به نمايش گذاشتن يك مدل رفاه و دموكراسي در منطقه خاورميانه به اين كشور حمله كرده بود . سردارصفوي تنها راه برقراري آرامش و صلح در منطقه خاورميانه را خروج نيروهاي اشغالگر از اين منطقه دانست وگفت : بزرگترين اشتباه آمريكا حضور اشغالگرانه در منطقه خاورميانه است و طرح خاورميانه بزرگ نقطه آغاز شكست آنان خواهد بود

وي با تاكيد بر اينكه قرن حاضر قرن شكست قدرت‌هاي بزرگ و پيروزي مسلمانان خواهد بود، افزود: با همه پشتيباني قدرتهاي بزرگ از صدام ملت ايران با رهبري امام (ره) يكي از افتخارآميزترين حماسهاي تاريخي چند صد سال اخير را خلق كرد.

فرمانده كل سپاه با اشاره به فرارسيدن سوم خرداد سالروزفتح خرمشهر ياد وخاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس و عمليات فتح خرمشهر را گرامي داشت وگفت : فتح خرمشهر نماد پيروزي ما در جنگ به حساب مي‌آيد و آزادي شهر خرمشهر يكي از مقاطع پر افتخار تاريخ كشور است

صفوي يادآور شد: زماني كه بعد از578 روز

مقاومت براي آزادي مجدد خرمشهر آماده مي ‌شديم، دشمن، خرمشهر را به يك دژ نظامي تبديل كرده و يك سيستم دفاعي عميق را در اين شهر سامان داده بود كه تصرف آن غيرممكن به نظر مي‌رسد