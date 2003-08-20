كودكان تهراني يك شهر قديمي را از زير خاك خارج مي كنند

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، اين برنامه كه در آن شماري از اعضا و مربيان مراكز فرهنگي كانون استان تهران مشاركت دارند ، با هدف آشنايي دانش آموزان با بافت فرهنگي و قديمي شهر تايخي ري و كشف هويت ، درك موقعيت هاي تاريخي ، احترام به ويژگي هاي اجتماعي ، پرورش روحيه همكاري آنان تدارك ديده شده است ، در برنامه « تور ري» كودكان و نوجوانان در قالب يك تور گردشگري يك روزه در يكي از مراكز فرهنگي ، هنري كانون در شهر ري در حضور مربيان خود به فعاليت هاي آموزشي و تفريحي مي پردازند .

كاوش در تپه باستان شناسي بخشي از اين برنامه است كه كانون را با ظرافتها و اهميت اين علم وتلاشهاي خستگي ناپذير كاوش گران و باستان شناسان و لزوم مراقبت از آثار و محوطه هاي تاريخي آشنا مي سازد .

در اين بخش كوكان در قالب 5 گروه 5 نفره بانظارت مربيان خود به شكل همزمان و به صورت نمادين ضمن جستجو در تپه باستان شناسي ماكتي گلي از بقاياي يك شهر قديمي را از زير خاك خارج ساخته وآثار بيرون آورده شده را با دقت و ظرافت در اختيار دوستانشان كه وظيفه مرمت و ترميم اين آثار را برعهده دارند قرار مي دهند ، مرمت گران نيز در كارگاه حفظ و مرمت كارگاه آثار باستاني با استفاده از ابزار و امكانات لازم و مورد نياز قسمتي از اشياء به دست آمده از زير خاك را با استفاده از ملات و رنگ ، پاكسازي و شبيه سازي مي نمايند .

همچنين بخشي از برنامه « تور ري» به بازديد كودكان نوجوانان از اماكن و ابنيه تاريخي و مذهبي اين شهر كهن مانند حرم حضرت عبدالعظيم حسني (ع) ، چشمه علي ، برج طغرل و ابن بابويه اختصاص يافته است .

گفتني است كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان تهران با دارا بودن بيش از 50 مركز فرهنگي هنري اعضاي خود را در برنامه « تور ري » مشاركت مي دهد .